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NOWL: GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF

6.81 USD 0.01 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NOWL汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点6.57和高点6.97进行交易。

关注GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NOWL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票今天的定价为6.81。它在6.57 - 6.97范围内交易，昨天的收盘价为6.80，交易量达到3689。NOWL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF目前的价值为6.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.56%和USD。实时查看图表以跟踪NOWL走势。

如何购买NOWL股票？

您可以以6.81的当前价格购买GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票。订单通常设置在6.81或7.11附近，而3689和1.34%显示市场活动。立即关注NOWL的实时图表更新。

如何投资NOWL股票？

投资GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF需要考虑年度范围3.49 - 24.50和当前价格6.81。许多人在以6.81或7.11下订单之前，会比较22.70%和。实时查看NOWL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF的最高价格是24.50。在3.49 - 24.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF（NOWL）的最低价格为3.49。将其与当前的6.81和3.49 - 24.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOWL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NOWL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.80和-68.56%中可见。

日范围
6.57 6.97
年范围
3.49 24.50
前一天收盘价
6.80
开盘价
6.72
卖价
6.81
买价
7.11
最低价
6.57
最高价
6.97
交易量
3.689 K
日变化
0.15%
月变化
22.70%
6个月变化
8.79%
年变化
-68.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%