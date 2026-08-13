NOWL: GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF
今日NOWL汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点6.57和高点6.97进行交易。
关注GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NOWL股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票今天的定价为6.81。它在6.57 - 6.97范围内交易，昨天的收盘价为6.80，交易量达到3689。NOWL的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF目前的价值为6.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.56%和USD。实时查看图表以跟踪NOWL走势。
如何购买NOWL股票？
您可以以6.81的当前价格购买GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票。订单通常设置在6.81或7.11附近，而3689和1.34%显示市场活动。立即关注NOWL的实时图表更新。
如何投资NOWL股票？
投资GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF需要考虑年度范围3.49 - 24.50和当前价格6.81。许多人在以6.81或7.11下订单之前，会比较22.70%和。实时查看NOWL价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF的最高价格是24.50。在3.49 - 24.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF（NOWL）的最低价格为3.49。将其与当前的6.81和3.49 - 24.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOWL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NOWL股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.80和-68.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.80
- 开盘价
- 6.72
- 卖价
- 6.81
- 买价
- 7.11
- 最低价
- 6.57
- 最高价
- 6.97
- 交易量
- 3.689 K
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 22.70%
- 6个月变化
- 8.79%
- 年变化
- -68.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%