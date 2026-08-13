NOWL股票今天的价格是多少？ GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票今天的定价为6.81。它在6.57 - 6.97范围内交易，昨天的收盘价为6.80，交易量达到3689。NOWL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票是否支付股息？ GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF目前的价值为6.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.56%和USD。实时查看图表以跟踪NOWL走势。

如何购买NOWL股票？ 您可以以6.81的当前价格购买GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票。订单通常设置在6.81或7.11附近，而3689和1.34%显示市场活动。立即关注NOWL的实时图表更新。

如何投资NOWL股票？ 投资GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF需要考虑年度范围3.49 - 24.50和当前价格6.81。许多人在以6.81或7.11下订单之前，会比较22.70%和。实时查看NOWL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF的最高价格是24.50。在3.49 - 24.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF（NOWL）的最低价格为3.49。将其与当前的6.81和3.49 - 24.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOWL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。