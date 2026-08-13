NIOG: Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF
今日NIOG汇率已更改-8.63%。当日，交易品种以低点9.95和高点10.40进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NIOG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF股票今天的定价为10.37。它在9.95 - 10.40范围内交易，昨天的收盘价为11.35，交易量达到61。NIOG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF目前的价值为10.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.95%和USD。实时查看图表以跟踪NIOG走势。
如何购买NIOG股票？
您可以以10.37的当前价格购买Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF股票。订单通常设置在10.37或10.67附近，而61和-0.29%显示市场活动。立即关注NIOG的实时图表更新。
如何投资NIOG股票？
投资Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF需要考虑年度范围9.90 - 26.76和当前价格10.37。许多人在以10.37或10.67下订单之前，会比较-10.22%和。实时查看NIOG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF的最高价格是26.76。在9.90 - 26.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF（NIOG）的最低价格为9.90。将其与当前的10.37和9.90 - 26.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NIOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NIOG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.35和-33.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.35
- 开盘价
- 10.40
- 卖价
- 10.37
- 买价
- 10.67
- 最低价
- 9.95
- 最高价
- 10.40
- 交易量
- 61
- 日变化
- -8.63%
- 月变化
- -10.22%
- 6个月变化
- -22.55%
- 年变化
- -33.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%