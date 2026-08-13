NIHI: NEOS MSCI EAFE High Income ETF
今日NIHI汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点52.96和高点53.14进行交易。
关注NEOS MSCI EAFE High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NIHI股票今天的价格是多少？
NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票今天的定价为53.00。它在52.96 - 53.14范围内交易，昨天的收盘价为52.98，交易量达到66。NIHI的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票是否支付股息？
NEOS MSCI EAFE High Income ETF目前的价值为53.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.87%和USD。实时查看图表以跟踪NIHI走势。
如何购买NIHI股票？
您可以以53.00的当前价格购买NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票。订单通常设置在53.00或53.30附近，而66和-0.23%显示市场活动。立即关注NIHI的实时图表更新。
如何投资NIHI股票？
投资NEOS MSCI EAFE High Income ETF需要考虑年度范围46.85 - 53.43和当前价格53.00。许多人在以53.00或53.30下订单之前，会比较2.00%和。实时查看NIHI价格图表，了解每日变化。
NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS MSCI EAFE High Income ETF的最高价格是53.43。在46.85 - 53.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS MSCI EAFE High Income ETF的绩效。
NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票的最低价格是多少？
NEOS MSCI EAFE High Income ETF（NIHI）的最低价格为46.85。将其与当前的53.00和46.85 - 53.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NIHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NIHI股票是什么时候拆分的？
NEOS MSCI EAFE High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.98和5.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.98
- 开盘价
- 53.12
- 卖价
- 53.00
- 买价
- 53.30
- 最低价
- 52.96
- 最高价
- 53.14
- 交易量
- 66
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 2.00%
- 6个月变化
- 1.81%
- 年变化
- 5.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%