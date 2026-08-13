NIHI股票今天的价格是多少？ NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票今天的定价为53.00。它在52.96 - 53.14范围内交易，昨天的收盘价为52.98，交易量达到66。NIHI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票是否支付股息？ NEOS MSCI EAFE High Income ETF目前的价值为53.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.87%和USD。实时查看图表以跟踪NIHI走势。

如何购买NIHI股票？ 您可以以53.00的当前价格购买NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票。订单通常设置在53.00或53.30附近，而66和-0.23%显示市场活动。立即关注NIHI的实时图表更新。

如何投资NIHI股票？ 投资NEOS MSCI EAFE High Income ETF需要考虑年度范围46.85 - 53.43和当前价格53.00。许多人在以53.00或53.30下订单之前，会比较2.00%和。实时查看NIHI价格图表，了解每日变化。

NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NEOS MSCI EAFE High Income ETF的最高价格是53.43。在46.85 - 53.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS MSCI EAFE High Income ETF的绩效。

NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票的最低价格是多少？ NEOS MSCI EAFE High Income ETF（NIHI）的最低价格为46.85。将其与当前的53.00和46.85 - 53.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NIHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。