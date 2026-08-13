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NIHI: NEOS MSCI EAFE High Income ETF

53.00 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NIHI汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点52.96和高点53.14进行交易。

关注NEOS MSCI EAFE High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NIHI股票今天的价格是多少？

NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票今天的定价为53.00。它在52.96 - 53.14范围内交易，昨天的收盘价为52.98，交易量达到66。NIHI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票是否支付股息？

NEOS MSCI EAFE High Income ETF目前的价值为53.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.87%和USD。实时查看图表以跟踪NIHI走势。

如何购买NIHI股票？

您可以以53.00的当前价格购买NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票。订单通常设置在53.00或53.30附近，而66和-0.23%显示市场活动。立即关注NIHI的实时图表更新。

如何投资NIHI股票？

投资NEOS MSCI EAFE High Income ETF需要考虑年度范围46.85 - 53.43和当前价格53.00。许多人在以53.00或53.30下订单之前，会比较2.00%和。实时查看NIHI价格图表，了解每日变化。

NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS MSCI EAFE High Income ETF的最高价格是53.43。在46.85 - 53.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS MSCI EAFE High Income ETF的绩效。

NEOS MSCI EAFE High Income ETF股票的最低价格是多少？

NEOS MSCI EAFE High Income ETF（NIHI）的最低价格为46.85。将其与当前的53.00和46.85 - 53.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NIHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NIHI股票是什么时候拆分的？

NEOS MSCI EAFE High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.98和5.87%中可见。

日范围
52.96 53.14
年范围
46.85 53.43
前一天收盘价
52.98
开盘价
53.12
卖价
53.00
买价
53.30
最低价
52.96
最高价
53.14
交易量
66
日变化
0.04%
月变化
2.00%
6个月变化
1.81%
年变化
5.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%