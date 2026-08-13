NHYM: Nuveen High Yield Municipal Income ETF
今日NHYM汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点24.71和高点24.85进行交易。
关注Nuveen High Yield Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NHYM股票今天的价格是多少？
Nuveen High Yield Municipal Income ETF股票今天的定价为24.81。它在24.71 - 24.85范围内交易，昨天的收盘价为24.70，交易量达到30。NHYM的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen High Yield Municipal Income ETF股票是否支付股息？
Nuveen High Yield Municipal Income ETF目前的价值为24.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.19%和USD。实时查看图表以跟踪NHYM走势。
如何购买NHYM股票？
您可以以24.81的当前价格购买Nuveen High Yield Municipal Income ETF股票。订单通常设置在24.81或25.11附近，而30和0.00%显示市场活动。立即关注NHYM的实时图表更新。
如何投资NHYM股票？
投资Nuveen High Yield Municipal Income ETF需要考虑年度范围24.41 - 25.33和当前价格24.81。许多人在以24.81或25.11下订单之前，会比较0.89%和。实时查看NHYM价格图表，了解每日变化。
Nuveen High Yield Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen High Yield Municipal Income ETF的最高价格是25.33。在24.41 - 25.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen High Yield Municipal Income ETF的绩效。
Nuveen High Yield Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen High Yield Municipal Income ETF（NHYM）的最低价格为24.41。将其与当前的24.81和24.41 - 25.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NHYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NHYM股票是什么时候拆分的？
Nuveen High Yield Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.70和-1.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.70
- 开盘价
- 24.81
- 卖价
- 24.81
- 买价
- 25.11
- 最低价
- 24.71
- 最高价
- 24.85
- 交易量
- 30
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- 0.89%
- 6个月变化
- -1.27%
- 年变化
- -1.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%