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NHYM: Nuveen High Yield Municipal Income ETF

24.81 USD 0.11 (0.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NHYM汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点24.71和高点24.85进行交易。

关注Nuveen High Yield Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NHYM股票今天的价格是多少？

Nuveen High Yield Municipal Income ETF股票今天的定价为24.81。它在24.71 - 24.85范围内交易，昨天的收盘价为24.70，交易量达到30。NHYM的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen High Yield Municipal Income ETF股票是否支付股息？

Nuveen High Yield Municipal Income ETF目前的价值为24.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.19%和USD。实时查看图表以跟踪NHYM走势。

如何购买NHYM股票？

您可以以24.81的当前价格购买Nuveen High Yield Municipal Income ETF股票。订单通常设置在24.81或25.11附近，而30和0.00%显示市场活动。立即关注NHYM的实时图表更新。

如何投资NHYM股票？

投资Nuveen High Yield Municipal Income ETF需要考虑年度范围24.41 - 25.33和当前价格24.81。许多人在以24.81或25.11下订单之前，会比较0.89%和。实时查看NHYM价格图表，了解每日变化。

Nuveen High Yield Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen High Yield Municipal Income ETF的最高价格是25.33。在24.41 - 25.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen High Yield Municipal Income ETF的绩效。

Nuveen High Yield Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen High Yield Municipal Income ETF（NHYM）的最低价格为24.41。将其与当前的24.81和24.41 - 25.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NHYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NHYM股票是什么时候拆分的？

Nuveen High Yield Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.70和-1.19%中可见。

日范围
24.71 24.85
年范围
24.41 25.33
前一天收盘价
24.70
开盘价
24.81
卖价
24.81
买价
25.11
最低价
24.71
最高价
24.85
交易量
30
日变化
0.45%
月变化
0.89%
6个月变化
-1.27%
年变化
-1.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%