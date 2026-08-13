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NFXS: Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

20.47 USD 0.41 (2.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NFXS汇率已更改2.04%。当日，交易品种以低点19.97和高点20.53进行交易。

关注Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

NFXS股票今天的价格是多少？

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票今天的定价为20.47。它在19.97 - 20.53范围内交易，昨天的收盘价为20.06，交易量达到27。NFXS的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares目前的价值为20.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.63%和USD。实时查看图表以跟踪NFXS走势。

如何购买NFXS股票？

您可以以20.47的当前价格购买Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票。订单通常设置在20.47或20.77附近，而27和1.89%显示市场活动。立即关注NFXS的实时图表更新。

如何投资NFXS股票？

投资Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares需要考虑年度范围14.47 - 23.25和当前价格20.47。许多人在以20.47或20.77下订单之前，会比较-2.48%和。实时查看NFXS价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares的最高价格是23.25。在14.47 - 23.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares（NFXS）的最低价格为14.47。将其与当前的20.47和14.47 - 23.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFXS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NFXS股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.06和-1.63%中可见。

日范围
19.97 20.53
年范围
14.47 23.25
前一天收盘价
20.06
开盘价
20.09
卖价
20.47
买价
20.77
最低价
19.97
最高价
20.53
交易量
27
日变化
2.04%
月变化
-2.48%
6个月变化
23.31%
年变化
-1.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%