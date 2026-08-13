NFXS股票今天的价格是多少？ Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票今天的定价为20.47。它在19.97 - 20.53范围内交易，昨天的收盘价为20.06，交易量达到27。NFXS的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares目前的价值为20.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.63%和USD。实时查看图表以跟踪NFXS走势。

如何购买NFXS股票？ 您可以以20.47的当前价格购买Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票。订单通常设置在20.47或20.77附近，而27和1.89%显示市场活动。立即关注NFXS的实时图表更新。

如何投资NFXS股票？ 投资Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares需要考虑年度范围14.47 - 23.25和当前价格20.47。许多人在以20.47或20.77下订单之前，会比较-2.48%和。实时查看NFXS价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares的最高价格是23.25。在14.47 - 23.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares（NFXS）的最低价格为14.47。将其与当前的20.47和14.47 - 23.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFXS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。