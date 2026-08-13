NFXS: Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
今日NFXS汇率已更改2.04%。当日，交易品种以低点19.97和高点20.53进行交易。
关注Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NFXS股票今天的价格是多少？
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票今天的定价为20.47。它在19.97 - 20.53范围内交易，昨天的收盘价为20.06，交易量达到27。NFXS的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares目前的价值为20.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.63%和USD。实时查看图表以跟踪NFXS走势。
如何购买NFXS股票？
您可以以20.47的当前价格购买Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票。订单通常设置在20.47或20.77附近，而27和1.89%显示市场活动。立即关注NFXS的实时图表更新。
如何投资NFXS股票？
投资Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares需要考虑年度范围14.47 - 23.25和当前价格20.47。许多人在以20.47或20.77下订单之前，会比较-2.48%和。实时查看NFXS价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares的最高价格是23.25。在14.47 - 23.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares的绩效。
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares（NFXS）的最低价格为14.47。将其与当前的20.47和14.47 - 23.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFXS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NFXS股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.06和-1.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.06
- 开盘价
- 20.09
- 卖价
- 20.47
- 买价
- 20.77
- 最低价
- 19.97
- 最高价
- 20.53
- 交易量
- 27
- 日变化
- 2.04%
- 月变化
- -2.48%
- 6个月变化
- 23.31%
- 年变化
- -1.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%