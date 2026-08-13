NFXL: Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares
今日NFXL汇率已更改-3.98%。当日，交易品种以低点16.51和高点17.59进行交易。
关注Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NFXL股票今天的价格是多少？
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票今天的定价为16.64。它在16.51 - 17.59范围内交易，昨天的收盘价为17.33，交易量达到1830。NFXL的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares目前的价值为16.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.83%和USD。实时查看图表以跟踪NFXL走势。
如何购买NFXL股票？
您可以以16.64的当前价格购买Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票。订单通常设置在16.64或16.94附近，而1830和-3.65%显示市场活动。立即关注NFXL的实时图表更新。
如何投资NFXL股票？
投资Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares需要考虑年度范围12.57 - 38.36和当前价格16.64。许多人在以16.64或16.94下订单之前，会比较5.32%和。实时查看NFXL价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares的最高价格是38.36。在12.57 - 38.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares的绩效。
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares（NFXL）的最低价格为12.57。将其与当前的16.64和12.57 - 38.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFXL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NFXL股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.33和-18.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.33
- 开盘价
- 17.27
- 卖价
- 16.64
- 买价
- 16.94
- 最低价
- 16.51
- 最高价
- 17.59
- 交易量
- 1.830 K
- 日变化
- -3.98%
- 月变化
- 5.32%
- 6个月变化
- -44.61%
- 年变化
- -18.83%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%