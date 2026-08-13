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NFXL: Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

16.64 USD 0.69 (3.98%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NFXL汇率已更改-3.98%。当日，交易品种以低点16.51和高点17.59进行交易。

关注Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NFXL股票今天的价格是多少？

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票今天的定价为16.64。它在16.51 - 17.59范围内交易，昨天的收盘价为17.33，交易量达到1830。NFXL的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares目前的价值为16.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.83%和USD。实时查看图表以跟踪NFXL走势。

如何购买NFXL股票？

您可以以16.64的当前价格购买Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票。订单通常设置在16.64或16.94附近，而1830和-3.65%显示市场活动。立即关注NFXL的实时图表更新。

如何投资NFXL股票？

投资Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares需要考虑年度范围12.57 - 38.36和当前价格16.64。许多人在以16.64或16.94下订单之前，会比较5.32%和。实时查看NFXL价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares的最高价格是38.36。在12.57 - 38.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares（NFXL）的最低价格为12.57。将其与当前的16.64和12.57 - 38.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFXL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NFXL股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.33和-18.83%中可见。

日范围
16.51 17.59
年范围
12.57 38.36
前一天收盘价
17.33
开盘价
17.27
卖价
16.64
买价
16.94
最低价
16.51
最高价
17.59
交易量
1.830 K
日变化
-3.98%
月变化
5.32%
6个月变化
-44.61%
年变化
-18.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%