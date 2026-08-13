NFXL股票今天的价格是多少？ Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票今天的定价为16.64。它在16.51 - 17.59范围内交易，昨天的收盘价为17.33，交易量达到1830。NFXL的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares目前的价值为16.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.83%和USD。实时查看图表以跟踪NFXL走势。

如何购买NFXL股票？ 您可以以16.64的当前价格购买Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票。订单通常设置在16.64或16.94附近，而1830和-3.65%显示市场活动。立即关注NFXL的实时图表更新。

如何投资NFXL股票？ 投资Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares需要考虑年度范围12.57 - 38.36和当前价格16.64。许多人在以16.64或16.94下订单之前，会比较5.32%和。实时查看NFXL价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares的最高价格是38.36。在12.57 - 38.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares（NFXL）的最低价格为12.57。将其与当前的16.64和12.57 - 38.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFXL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。