NFLP: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF
今日NFLP汇率已更改-1.57%。当日，交易品种以低点18.13和高点18.67进行交易。
关注NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NFLP股票今天的价格是多少？
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF股票今天的定价为18.13。它在18.13 - 18.67范围内交易，昨天的收盘价为18.42，交易量达到7。NFLP的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF股票是否支付股息？
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF目前的价值为18.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.48%和USD。实时查看图表以跟踪NFLP走势。
如何购买NFLP股票？
您可以以18.13的当前价格购买NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF股票。订单通常设置在18.13或18.43附近，而7和-1.79%显示市场活动。立即关注NFLP的实时图表更新。
如何投资NFLP股票？
投资NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF需要考虑年度范围15.98 - 30.09和当前价格18.13。许多人在以18.13或18.43下订单之前，会比较2.26%和。实时查看NFLP价格图表，了解每日变化。
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF的最高价格是30.09。在15.98 - 30.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF的绩效。
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF股票的最低价格是多少？
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF（NFLP）的最低价格为15.98。将其与当前的18.13和15.98 - 30.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFLP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NFLP股票是什么时候拆分的？
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.42和-17.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.42
- 开盘价
- 18.46
- 卖价
- 18.13
- 买价
- 18.43
- 最低价
- 18.13
- 最高价
- 18.67
- 交易量
- 7
- 日变化
- -1.57%
- 月变化
- 2.26%
- 6个月变化
- -32.75%
- 年变化
- -17.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%