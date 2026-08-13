报价部分
货币 / NFLP
回到股票

NFLP: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF

18.13 USD 0.29 (1.57%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NFLP汇率已更改-1.57%。当日，交易品种以低点18.13和高点18.67进行交易。

关注NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NFLP股票今天的价格是多少？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF股票今天的定价为18.13。它在18.13 - 18.67范围内交易，昨天的收盘价为18.42，交易量达到7。NFLP的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF股票是否支付股息？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF目前的价值为18.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.48%和USD。实时查看图表以跟踪NFLP走势。

如何购买NFLP股票？

您可以以18.13的当前价格购买NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF股票。订单通常设置在18.13或18.43附近，而7和-1.79%显示市场活动。立即关注NFLP的实时图表更新。

如何投资NFLP股票？

投资NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF需要考虑年度范围15.98 - 30.09和当前价格18.13。许多人在以18.13或18.43下订单之前，会比较2.26%和。实时查看NFLP价格图表，了解每日变化。

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF的最高价格是30.09。在15.98 - 30.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF的绩效。

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF股票的最低价格是多少？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF（NFLP）的最低价格为15.98。将其与当前的18.13和15.98 - 30.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFLP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NFLP股票是什么时候拆分的？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.42和-17.48%中可见。

日范围
18.13 18.67
年范围
15.98 30.09
前一天收盘价
18.42
开盘价
18.46
卖价
18.13
买价
18.43
最低价
18.13
最高价
18.67
交易量
7
日变化
-1.57%
月变化
2.26%
6个月变化
-32.75%
年变化
-17.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%