NETG: Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF
今日NETG汇率已更改-1.84%。当日，交易品种以低点18.83和高点21.06进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
NETG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF股票今天的定价为20.24。它在18.83 - 21.06范围内交易，昨天的收盘价为20.62，交易量达到148。NETG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF目前的价值为20.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注39.20%和USD。实时查看图表以跟踪NETG走势。
如何购买NETG股票？
您可以以20.24的当前价格购买Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF股票。订单通常设置在20.24或20.54附近，而148和-0.49%显示市场活动。立即关注NETG的实时图表更新。
如何投资NETG股票？
投资Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF需要考虑年度范围7.40 - 22.32和当前价格20.24。许多人在以20.24或20.54下订单之前，会比较15.66%和。实时查看NETG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF的最高价格是22.32。在7.40 - 22.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF（NETG）的最低价格为7.40。将其与当前的20.24和7.40 - 22.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NETG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NETG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.62和39.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.62
- 开盘价
- 20.34
- 卖价
- 20.24
- 买价
- 20.54
- 最低价
- 18.83
- 最高价
- 21.06
- 交易量
- 148
- 日变化
- -1.84%
- 月变化
- 15.66%
- 6个月变化
- 138.68%
- 年变化
- 39.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%