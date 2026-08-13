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NETG: Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF

20.24 USD 0.38 (1.84%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NETG汇率已更改-1.84%。当日，交易品种以低点18.83和高点21.06进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NETG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF股票今天的定价为20.24。它在18.83 - 21.06范围内交易，昨天的收盘价为20.62，交易量达到148。NETG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF目前的价值为20.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注39.20%和USD。实时查看图表以跟踪NETG走势。

如何购买NETG股票？

您可以以20.24的当前价格购买Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF股票。订单通常设置在20.24或20.54附近，而148和-0.49%显示市场活动。立即关注NETG的实时图表更新。

如何投资NETG股票？

投资Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF需要考虑年度范围7.40 - 22.32和当前价格20.24。许多人在以20.24或20.54下订单之前，会比较15.66%和。实时查看NETG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF的最高价格是22.32。在7.40 - 22.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF（NETG）的最低价格为7.40。将其与当前的20.24和7.40 - 22.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NETG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NETG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.62和39.20%中可见。

日范围
18.83 21.06
年范围
7.40 22.32
前一天收盘价
20.62
开盘价
20.34
卖价
20.24
买价
20.54
最低价
18.83
最高价
21.06
交易量
148
日变化
-1.84%
月变化
15.66%
6个月变化
138.68%
年变化
39.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%