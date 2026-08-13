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NEMG: Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF

20.52 USD 0.14 (0.68%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NEMG汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点20.41和高点20.74进行交易。

关注Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NEMG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF股票今天的定价为20.52。它在20.41 - 20.74范围内交易，昨天的收盘价为20.66，交易量达到13。NEMG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF目前的价值为20.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.86%和USD。实时查看图表以跟踪NEMG走势。

如何购买NEMG股票？

您可以以20.52的当前价格购买Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF股票。订单通常设置在20.52或20.82附近，而13和0.49%显示市场活动。立即关注NEMG的实时图表更新。

如何投资NEMG股票？

投资Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF需要考虑年度范围12.26 - 33.47和当前价格20.52。许多人在以20.52或20.82下订单之前，会比较52.23%和。实时查看NEMG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF的最高价格是33.47。在12.26 - 33.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF（NEMG）的最低价格为12.26。将其与当前的20.52和12.26 - 33.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NEMG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.66和33.86%中可见。

日范围
20.41 20.74
年范围
12.26 33.47
前一天收盘价
20.66
开盘价
20.42
卖价
20.52
买价
20.82
最低价
20.41
最高价
20.74
交易量
13
日变化
-0.68%
月变化
52.23%
6个月变化
-33.07%
年变化
33.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%