NEMG: Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF
今日NEMG汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点20.41和高点20.74进行交易。
关注Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NEMG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF股票今天的定价为20.52。它在20.41 - 20.74范围内交易，昨天的收盘价为20.66，交易量达到13。NEMG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF目前的价值为20.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.86%和USD。实时查看图表以跟踪NEMG走势。
如何购买NEMG股票？
您可以以20.52的当前价格购买Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF股票。订单通常设置在20.52或20.82附近，而13和0.49%显示市场活动。立即关注NEMG的实时图表更新。
如何投资NEMG股票？
投资Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF需要考虑年度范围12.26 - 33.47和当前价格20.52。许多人在以20.52或20.82下订单之前，会比较52.23%和。实时查看NEMG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF的最高价格是33.47。在12.26 - 33.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF（NEMG）的最低价格为12.26。将其与当前的20.52和12.26 - 33.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NEMG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.66和33.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.66
- 开盘价
- 20.42
- 卖价
- 20.52
- 买价
- 20.82
- 最低价
- 20.41
- 最高价
- 20.74
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.68%
- 月变化
- 52.23%
- 6个月变化
- -33.07%
- 年变化
- 33.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%