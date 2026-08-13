NEBX: Tradr 2X Long NBIS Daily ETF
今日NEBX汇率已更改9.59%。当日，交易品种以低点20.09和高点21.79进行交易。
关注Tradr 2X Long NBIS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NEBX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF股票今天的定价为21.25。它在20.09 - 21.79范围内交易，昨天的收盘价为19.39，交易量达到2764。NEBX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF目前的价值为21.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.38%和USD。实时查看图表以跟踪NEBX走势。
如何购买NEBX股票？
您可以以21.25的当前价格购买Tradr 2X Long NBIS Daily ETF股票。订单通常设置在21.25或21.55附近，而2764和5.62%显示市场活动。立即关注NEBX的实时图表更新。
如何投资NEBX股票？
投资Tradr 2X Long NBIS Daily ETF需要考虑年度范围13.29 - 193.34和当前价格21.25。许多人在以21.25或21.55下订单之前，会比较5.88%和。实时查看NEBX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long NBIS Daily ETF的最高价格是193.34。在13.29 - 193.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long NBIS Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF（NEBX）的最低价格为13.29。将其与当前的21.25和13.29 - 193.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NEBX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.39和-53.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.39
- 开盘价
- 20.12
- 卖价
- 21.25
- 买价
- 21.55
- 最低价
- 20.09
- 最高价
- 21.79
- 交易量
- 2.764 K
- 日变化
- 9.59%
- 月变化
- 5.88%
- 6个月变化
- -18.83%
- 年变化
- -53.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%