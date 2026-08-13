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NEBX: Tradr 2X Long NBIS Daily ETF

21.25 USD 1.86 (9.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NEBX汇率已更改9.59%。当日，交易品种以低点20.09和高点21.79进行交易。

关注Tradr 2X Long NBIS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NEBX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long NBIS Daily ETF股票今天的定价为21.25。它在20.09 - 21.79范围内交易，昨天的收盘价为19.39，交易量达到2764。NEBX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long NBIS Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long NBIS Daily ETF目前的价值为21.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.38%和USD。实时查看图表以跟踪NEBX走势。

如何购买NEBX股票？

您可以以21.25的当前价格购买Tradr 2X Long NBIS Daily ETF股票。订单通常设置在21.25或21.55附近，而2764和5.62%显示市场活动。立即关注NEBX的实时图表更新。

如何投资NEBX股票？

投资Tradr 2X Long NBIS Daily ETF需要考虑年度范围13.29 - 193.34和当前价格21.25。许多人在以21.25或21.55下订单之前，会比较5.88%和。实时查看NEBX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long NBIS Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long NBIS Daily ETF的最高价格是193.34。在13.29 - 193.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long NBIS Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long NBIS Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long NBIS Daily ETF（NEBX）的最低价格为13.29。将其与当前的21.25和13.29 - 193.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NEBX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long NBIS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.39和-53.38%中可见。

日范围
20.09 21.79
年范围
13.29 193.34
前一天收盘价
19.39
开盘价
20.12
卖价
21.25
买价
21.55
最低价
20.09
最高价
21.79
交易量
2.764 K
日变化
9.59%
月变化
5.88%
6个月变化
-18.83%
年变化
-53.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%