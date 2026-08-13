NBIL: GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF
今日NBIL汇率已更改9.63%。当日，交易品种以低点19.50和高点21.20进行交易。
关注GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NBIL股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票今天的定价为20.71。它在19.50 - 21.20范围内交易，昨天的收盘价为18.89，交易量达到4195。NBIL的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF目前的价值为20.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.41%和USD。实时查看图表以跟踪NBIL走势。
如何购买NBIL股票？
您可以以20.71的当前价格购买GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票。订单通常设置在20.71或21.01附近，而4195和5.18%显示市场活动。立即关注NBIL的实时图表更新。
如何投资NBIL股票？
投资GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF需要考虑年度范围6.37 - 68.46和当前价格20.71。许多人在以20.71或21.01下订单之前，会比较4.75%和。实时查看NBIL价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF的最高价格是68.46。在6.37 - 68.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF（NBIL）的最低价格为6.37。将其与当前的20.71和6.37 - 68.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NBIL股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.89和-20.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.89
- 开盘价
- 19.69
- 卖价
- 20.71
- 买价
- 21.01
- 最低价
- 19.50
- 最高价
- 21.20
- 交易量
- 4.195 K
- 日变化
- 9.63%
- 月变化
- 4.75%
- 6个月变化
- 149.82%
- 年变化
- -20.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%