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NBIL: GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF

20.71 USD 1.82 (9.63%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NBIL汇率已更改9.63%。当日，交易品种以低点19.50和高点21.20进行交易。

关注GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NBIL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票今天的定价为20.71。它在19.50 - 21.20范围内交易，昨天的收盘价为18.89，交易量达到4195。NBIL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF目前的价值为20.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.41%和USD。实时查看图表以跟踪NBIL走势。

如何购买NBIL股票？

您可以以20.71的当前价格购买GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票。订单通常设置在20.71或21.01附近，而4195和5.18%显示市场活动。立即关注NBIL的实时图表更新。

如何投资NBIL股票？

投资GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF需要考虑年度范围6.37 - 68.46和当前价格20.71。许多人在以20.71或21.01下订单之前，会比较4.75%和。实时查看NBIL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF的最高价格是68.46。在6.37 - 68.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF（NBIL）的最低价格为6.37。将其与当前的20.71和6.37 - 68.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBIL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.89和-20.41%中可见。

日范围
19.50 21.20
年范围
6.37 68.46
前一天收盘价
18.89
开盘价
19.69
卖价
20.71
买价
21.01
最低价
19.50
最高价
21.20
交易量
4.195 K
日变化
9.63%
月变化
4.75%
6个月变化
149.82%
年变化
-20.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%