NBIL股票今天的价格是多少？ GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票今天的定价为20.71。它在19.50 - 21.20范围内交易，昨天的收盘价为18.89，交易量达到4195。NBIL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票是否支付股息？ GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF目前的价值为20.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.41%和USD。实时查看图表以跟踪NBIL走势。

如何购买NBIL股票？ 您可以以20.71的当前价格购买GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票。订单通常设置在20.71或21.01附近，而4195和5.18%显示市场活动。立即关注NBIL的实时图表更新。

如何投资NBIL股票？ 投资GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF需要考虑年度范围6.37 - 68.46和当前价格20.71。许多人在以20.71或21.01下订单之前，会比较4.75%和。实时查看NBIL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF的最高价格是68.46。在6.37 - 68.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF（NBIL）的最低价格为6.37。将其与当前的20.71和6.37 - 68.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。