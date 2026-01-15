NBB: Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest
今日NBB汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点15.39和高点15.54进行交易。
关注Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- H1
- H4
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- W1
- MN
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常见问题解答
NBB股票今天的价格是多少？
Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为15.46。它在15.39 - 15.54范围内交易，昨天的收盘价为15.40，交易量达到256。NBB的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？
Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest目前的价值为15.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.28%和USD。实时查看图表以跟踪NBB走势。
如何购买NBB股票？
您可以以15.46的当前价格购买Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在15.46或15.76附近，而256和0.32%显示市场活动。立即关注NBB的实时图表更新。
如何投资NBB股票？
投资Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围14.95 - 16.62和当前价格15.46。许多人在以15.46或15.76下订单之前，会比较1.31%和。实时查看NBB价格图表，了解每日变化。
Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest的最高价格是16.62。在14.95 - 16.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest的绩效。
Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest（NBB）的最低价格为14.95。将其与当前的15.46和14.95 - 16.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NBB股票是什么时候拆分的？
Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.40和-2.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.40
- 开盘价
- 15.41
- 卖价
- 15.46
- 买价
- 15.76
- 最低价
- 15.39
- 最高价
- 15.54
- 交易量
- 256
- 日变化
- 0.39%
- 月变化
- 1.31%
- 6个月变化
- -5.50%
- 年变化
- -2.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%