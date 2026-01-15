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NBB: Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest

15.46 USD 0.06 (0.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NBB汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点15.39和高点15.54进行交易。

关注Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
  • W1
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NBB新闻

常见问题解答

NBB股票今天的价格是多少？

Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为15.46。它在15.39 - 15.54范围内交易，昨天的收盘价为15.40，交易量达到256。NBB的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？

Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest目前的价值为15.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.28%和USD。实时查看图表以跟踪NBB走势。

如何购买NBB股票？

您可以以15.46的当前价格购买Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在15.46或15.76附近，而256和0.32%显示市场活动。立即关注NBB的实时图表更新。

如何投资NBB股票？

投资Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围14.95 - 16.62和当前价格15.46。许多人在以15.46或15.76下订单之前，会比较1.31%和。实时查看NBB价格图表，了解每日变化。

Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest的最高价格是16.62。在14.95 - 16.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest的绩效。

Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest（NBB）的最低价格为14.95。将其与当前的15.46和14.95 - 16.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBB股票是什么时候拆分的？

Nuveen Taxable Municipal Income Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.40和-2.28%中可见。

日范围
15.39 15.54
年范围
14.95 16.62
前一天收盘价
15.40
开盘价
15.41
卖价
15.46
买价
15.76
最低价
15.39
最高价
15.54
交易量
256
日变化
0.39%
月变化
1.31%
6个月变化
-5.50%
年变化
-2.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%