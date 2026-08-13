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MVLL: GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

25.43 USD 0.82 (3.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MVLL汇率已更改3.33%。当日，交易品种以低点24.06和高点25.52进行交易。

关注GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MVLL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF股票今天的定价为25.43。它在24.06 - 25.52范围内交易，昨天的收盘价为24.61，交易量达到1518。MVLL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF目前的价值为25.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.41%和USD。实时查看图表以跟踪MVLL走势。

如何购买MVLL股票？

您可以以25.43的当前价格购买GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF股票。订单通常设置在25.43或25.73附近，而1518和0.71%显示市场活动。立即关注MVLL的实时图表更新。

如何投资MVLL股票？

投资GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF需要考虑年度范围15.60 - 233.00和当前价格25.43。许多人在以25.43或25.73下订单之前，会比较34.76%和。实时查看MVLL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF的最高价格是233.00。在15.60 - 233.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF（MVLL）的最低价格为15.60。将其与当前的25.43和15.60 - 233.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MVLL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MVLL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.61和44.41%中可见。

日范围
24.06 25.52
年范围
15.60 233.00
前一天收盘价
24.61
开盘价
25.25
卖价
25.43
买价
25.73
最低价
24.06
最高价
25.52
交易量
1.518 K
日变化
3.33%
月变化
34.76%
6个月变化
40.89%
年变化
44.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%