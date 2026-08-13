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MUU: Direxion Daily MU Bull 2X Shares

25.98 USD 0.36 (1.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MUU汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点24.65和高点26.55进行交易。

关注Direxion Daily MU Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MUU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily MU Bull 2X Shares股票今天的定价为25.98。它在24.65 - 26.55范围内交易，昨天的收盘价为25.62，交易量达到52082。MUU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily MU Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily MU Bull 2X Shares目前的价值为25.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-86.76%和USD。实时查看图表以跟踪MUU走势。

如何购买MUU股票？

您可以以25.98的当前价格购买Direxion Daily MU Bull 2X Shares股票。订单通常设置在25.98或26.28附近，而52082和-0.99%显示市场活动。立即关注MUU的实时图表更新。

如何投资MUU股票？

投资Direxion Daily MU Bull 2X Shares需要考虑年度范围19.61 - 1252.80和当前价格25.98。许多人在以25.98或26.28下订单之前，会比较20.67%和。实时查看MUU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily MU Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily MU Bull 2X Shares的最高价格是1252.80。在19.61 - 1252.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily MU Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily MU Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily MU Bull 2X Shares（MUU）的最低价格为19.61。将其与当前的25.98和19.61 - 1252.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MUU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily MU Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.62和-86.76%中可见。

日范围
24.65 26.55
年范围
19.61 1252.80
前一天收盘价
25.62
开盘价
26.24
卖价
25.98
买价
26.28
最低价
24.65
最高价
26.55
交易量
52.082 K
日变化
1.41%
月变化
20.67%
6个月变化
-85.70%
年变化
-86.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%