MULL: GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
今日MULL汇率已更改1.46%。当日，交易品种以低点17.17和高点18.50进行交易。
关注GraniteShares 2x Long MU Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
MULL股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF股票今天的定价为18.12。它在17.17 - 18.50范围内交易，昨天的收盘价为17.86，交易量达到6810。MULL的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF目前的价值为18.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-89.49%和USD。实时查看图表以跟踪MULL走势。
如何购买MULL股票？
您可以以18.12的当前价格购买GraniteShares 2x Long MU Daily ETF股票。订单通常设置在18.12或18.42附近，而6810和-0.66%显示市场活动。立即关注MULL的实时图表更新。
如何投资MULL股票？
投资GraniteShares 2x Long MU Daily ETF需要考虑年度范围13.67 - 1088.07和当前价格18.12。许多人在以18.12或18.42下订单之前，会比较22.02%和。实时查看MULL价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Long MU Daily ETF的最高价格是1088.07。在13.67 - 1088.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long MU Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF（MULL）的最低价格为13.67。将其与当前的18.12和13.67 - 1088.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MULL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MULL股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.86和-89.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.86
- 开盘价
- 18.24
- 卖价
- 18.12
- 买价
- 18.42
- 最低价
- 17.17
- 最高价
- 18.50
- 交易量
- 6.810 K
- 日变化
- 1.46%
- 月变化
- 22.02%
- 6个月变化
- -88.70%
- 年变化
- -89.49%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%