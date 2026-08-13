报价部分
货币 / MULL
回到股票

MULL: GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

18.12 USD 0.26 (1.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MULL汇率已更改1.46%。当日，交易品种以低点17.17和高点18.50进行交易。

关注GraniteShares 2x Long MU Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MULL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF股票今天的定价为18.12。它在17.17 - 18.50范围内交易，昨天的收盘价为17.86，交易量达到6810。MULL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF目前的价值为18.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-89.49%和USD。实时查看图表以跟踪MULL走势。

如何购买MULL股票？

您可以以18.12的当前价格购买GraniteShares 2x Long MU Daily ETF股票。订单通常设置在18.12或18.42附近，而6810和-0.66%显示市场活动。立即关注MULL的实时图表更新。

如何投资MULL股票？

投资GraniteShares 2x Long MU Daily ETF需要考虑年度范围13.67 - 1088.07和当前价格18.12。许多人在以18.12或18.42下订单之前，会比较22.02%和。实时查看MULL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long MU Daily ETF的最高价格是1088.07。在13.67 - 1088.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long MU Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF（MULL）的最低价格为13.67。将其与当前的18.12和13.67 - 1088.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MULL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MULL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.86和-89.49%中可见。

日范围
17.17 18.50
年范围
13.67 1088.07
前一天收盘价
17.86
开盘价
18.24
卖价
18.12
买价
18.42
最低价
17.17
最高价
18.50
交易量
6.810 K
日变化
1.46%
月变化
22.02%
6个月变化
-88.70%
年变化
-89.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%