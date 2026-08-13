MUD股票今天的价格是多少？ Direxion Daily MU Bear 1X Shares股票今天的定价为11.66。它在11.55 - 11.98范围内交易，昨天的收盘价为11.75，交易量达到3759。MUD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily MU Bear 1X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily MU Bear 1X Shares目前的价值为11.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注210.93%和USD。实时查看图表以跟踪MUD走势。

如何购买MUD股票？ 您可以以11.66的当前价格购买Direxion Daily MU Bear 1X Shares股票。订单通常设置在11.66或11.96附近，而3759和0.09%显示市场活动。立即关注MUD的实时图表更新。

如何投资MUD股票？ 投资Direxion Daily MU Bear 1X Shares需要考虑年度范围3.56 - 47.49和当前价格11.66。许多人在以11.66或11.96下订单之前，会比较-9.89%和。实时查看MUD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily MU Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily MU Bear 1X Shares的最高价格是47.49。在3.56 - 47.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily MU Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily MU Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily MU Bear 1X Shares（MUD）的最低价格为3.56。将其与当前的11.66和3.56 - 47.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。