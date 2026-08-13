MUD: Direxion Daily MU Bear 1X Shares
今日MUD汇率已更改-0.77%。当日，交易品种以低点11.55和高点11.98进行交易。
关注Direxion Daily MU Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MUD股票今天的价格是多少？
Direxion Daily MU Bear 1X Shares股票今天的定价为11.66。它在11.55 - 11.98范围内交易，昨天的收盘价为11.75，交易量达到3759。MUD的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily MU Bear 1X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily MU Bear 1X Shares目前的价值为11.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注210.93%和USD。实时查看图表以跟踪MUD走势。
如何购买MUD股票？
您可以以11.66的当前价格购买Direxion Daily MU Bear 1X Shares股票。订单通常设置在11.66或11.96附近，而3759和0.09%显示市场活动。立即关注MUD的实时图表更新。
如何投资MUD股票？
投资Direxion Daily MU Bear 1X Shares需要考虑年度范围3.56 - 47.49和当前价格11.66。许多人在以11.66或11.96下订单之前，会比较-9.89%和。实时查看MUD价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily MU Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily MU Bear 1X Shares的最高价格是47.49。在3.56 - 47.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily MU Bear 1X Shares的绩效。
Direxion Daily MU Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily MU Bear 1X Shares（MUD）的最低价格为3.56。将其与当前的11.66和3.56 - 47.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MUD股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily MU Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.75和210.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.75
- 开盘价
- 11.65
- 卖价
- 11.66
- 买价
- 11.96
- 最低价
- 11.55
- 最高价
- 11.98
- 交易量
- 3.759 K
- 日变化
- -0.77%
- 月变化
- -9.89%
- 6个月变化
- 201.29%
- 年变化
- 210.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%