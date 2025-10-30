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MUC: 黑岩加州投资基金

10.78 USD 0.03 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MUC汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点10.72和高点10.80进行交易。

关注黑岩加州投资基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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MUC新闻

常见问题解答

MUC股票今天的价格是多少？

黑岩加州投资基金股票今天的定价为10.78。它在10.72 - 10.80范围内交易，昨天的收盘价为10.75，交易量达到715。MUC的实时价格图表显示了这些更新。

黑岩加州投资基金股票是否支付股息？

黑岩加州投资基金目前的价值为10.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.55%和USD。实时查看图表以跟踪MUC走势。

如何购买MUC股票？

您可以以10.78的当前价格购买黑岩加州投资基金股票。订单通常设置在10.78或11.08附近，而715和-0.09%显示市场活动。立即关注MUC的实时图表更新。

如何投资MUC股票？

投资黑岩加州投资基金需要考虑年度范围10.20 - 11.16和当前价格10.78。许多人在以10.78或11.08下订单之前，会比较1.22%和。实时查看MUC价格图表，了解每日变化。

黑岩加州投资基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，黑岩加州投资基金的最高价格是11.16。在10.20 - 11.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩加州投资基金的绩效。

黑岩加州投资基金股票的最低价格是多少？

黑岩加州投资基金（MUC）的最低价格为10.20。将其与当前的10.78和10.20 - 11.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MUC股票是什么时候拆分的？

黑岩加州投资基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.75和-0.55%中可见。

日范围
10.72 10.80
年范围
10.20 11.16
前一天收盘价
10.75
开盘价
10.79
卖价
10.78
买价
11.08
最低价
10.72
最高价
10.80
交易量
715
日变化
0.28%
月变化
1.22%
6个月变化
-1.19%
年变化
-0.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%