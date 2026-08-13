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MSFL: GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

25.82 USD 0.24 (0.92%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MSFL汇率已更改-0.92%。当日，交易品种以低点25.41和高点25.93进行交易。

关注GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MSFL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF股票今天的定价为25.82。它在25.41 - 25.93范围内交易，昨天的收盘价为26.06，交易量达到557。MSFL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF目前的价值为25.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注42.57%和USD。实时查看图表以跟踪MSFL走势。

如何购买MSFL股票？

您可以以25.82的当前价格购买GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF股票。订单通常设置在25.82或26.12附近，而557和-0.12%显示市场活动。立即关注MSFL的实时图表更新。

如何投资MSFL股票？

投资GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF需要考虑年度范围12.95 - 26.84和当前价格25.82。许多人在以25.82或26.12下订单之前，会比较11.10%和。实时查看MSFL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF的最高价格是26.84。在12.95 - 26.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF（MSFL）的最低价格为12.95。将其与当前的25.82和12.95 - 26.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSFL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MSFL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.06和42.57%中可见。

日范围
25.41 25.93
年范围
12.95 26.84
前一天收盘价
26.06
开盘价
25.85
卖价
25.82
买价
26.12
最低价
25.41
最高价
25.93
交易量
557
日变化
-0.92%
月变化
11.10%
6个月变化
49.16%
年变化
42.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%