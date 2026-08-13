MRVU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票今天的定价为103.38。它在98.41 - 103.38范围内交易，昨天的收盘价为99.72，交易量达到133。MRVU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF目前的价值为103.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注332.01%和USD。实时查看图表以跟踪MRVU走势。

如何购买MRVU股票？ 您可以以103.38的当前价格购买Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票。订单通常设置在103.38或103.68附近，而133和0.06%显示市场活动。立即关注MRVU的实时图表更新。

如何投资MRVU股票？ 投资Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF需要考虑年度范围20.80 - 308.77和当前价格103.38。许多人在以103.38或103.68下订单之前，会比较36.30%和。实时查看MRVU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF的最高价格是308.77。在20.80 - 308.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF（MRVU）的最低价格为20.80。将其与当前的103.38和20.80 - 308.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRVU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。