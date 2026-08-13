MRVU: Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF
今日MRVU汇率已更改3.67%。当日，交易品种以低点98.41和高点103.38进行交易。
关注Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MRVU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票今天的定价为103.38。它在98.41 - 103.38范围内交易，昨天的收盘价为99.72，交易量达到133。MRVU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF目前的价值为103.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注332.01%和USD。实时查看图表以跟踪MRVU走势。
如何购买MRVU股票？
您可以以103.38的当前价格购买Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票。订单通常设置在103.38或103.68附近，而133和0.06%显示市场活动。立即关注MRVU的实时图表更新。
如何投资MRVU股票？
投资Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF需要考虑年度范围20.80 - 308.77和当前价格103.38。许多人在以103.38或103.68下订单之前，会比较36.30%和。实时查看MRVU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF的最高价格是308.77。在20.80 - 308.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF的绩效。
Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF（MRVU）的最低价格为20.80。将其与当前的103.38和20.80 - 308.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRVU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MRVU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.72和332.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 99.72
- 开盘价
- 103.32
- 卖价
- 103.38
- 买价
- 103.68
- 最低价
- 98.41
- 最高价
- 103.38
- 交易量
- 133
- 日变化
- 3.67%
- 月变化
- 36.30%
- 6个月变化
- 344.45%
- 年变化
- 332.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%