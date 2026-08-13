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MRVU: Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF

103.38 USD 3.66 (3.67%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MRVU汇率已更改3.67%。当日，交易品种以低点98.41和高点103.38进行交易。

关注Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MRVU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票今天的定价为103.38。它在98.41 - 103.38范围内交易，昨天的收盘价为99.72，交易量达到133。MRVU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF目前的价值为103.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注332.01%和USD。实时查看图表以跟踪MRVU走势。

如何购买MRVU股票？

您可以以103.38的当前价格购买Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票。订单通常设置在103.38或103.68附近，而133和0.06%显示市场活动。立即关注MRVU的实时图表更新。

如何投资MRVU股票？

投资Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF需要考虑年度范围20.80 - 308.77和当前价格103.38。许多人在以103.38或103.68下订单之前，会比较36.30%和。实时查看MRVU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF的最高价格是308.77。在20.80 - 308.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF（MRVU）的最低价格为20.80。将其与当前的103.38和20.80 - 308.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRVU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MRVU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.72和332.01%中可见。

日范围
98.41 103.38
年范围
20.80 308.77
前一天收盘价
99.72
开盘价
103.32
卖价
103.38
买价
103.68
最低价
98.41
最高价
103.38
交易量
133
日变化
3.67%
月变化
36.30%
6个月变化
344.45%
年变化
332.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%