报价部分
货币 / MRNY
回到股票

MRNY: Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

15.44 USD 0.09 (0.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MRNY汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点15.19和高点15.56进行交易。

关注Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MRNY新闻

常见问题解答

MRNY股票今天的价格是多少？

Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为15.44。它在15.19 - 15.56范围内交易，昨天的收盘价为15.35，交易量达到50。MRNY的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF目前的价值为15.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.14%和USD。实时查看图表以跟踪MRNY走势。

如何购买MRNY股票？

您可以以15.44的当前价格购买Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在15.44或15.74附近，而50和0.19%显示市场活动。立即关注MRNY的实时图表更新。

如何投资MRNY股票？

投资Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围14.02 - 22.15和当前价格15.44。许多人在以15.44或15.74下订单之前，会比较6.70%和。实时查看MRNY价格图表，了解每日变化。

Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF的最高价格是22.15。在14.02 - 22.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF的绩效。

Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF（MRNY）的最低价格为14.02。将其与当前的15.44和14.02 - 22.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MRNY股票是什么时候拆分的？

Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.35和-19.14%中可见。

日范围
15.19 15.56
年范围
14.02 22.15
前一天收盘价
15.35
开盘价
15.41
卖价
15.44
买价
15.74
最低价
15.19
最高价
15.56
交易量
50
日变化
0.59%
月变化
6.70%
6个月变化
-21.36%
年变化
-19.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%