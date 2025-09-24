MRNY: Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
今日MRNY汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点15.19和高点15.56进行交易。
关注Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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MRNY新闻
常见问题解答
MRNY股票今天的价格是多少？
Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为15.44。它在15.19 - 15.56范围内交易，昨天的收盘价为15.35，交易量达到50。MRNY的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF目前的价值为15.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.14%和USD。实时查看图表以跟踪MRNY走势。
如何购买MRNY股票？
您可以以15.44的当前价格购买Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在15.44或15.74附近，而50和0.19%显示市场活动。立即关注MRNY的实时图表更新。
如何投资MRNY股票？
投资Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围14.02 - 22.15和当前价格15.44。许多人在以15.44或15.74下订单之前，会比较6.70%和。实时查看MRNY价格图表，了解每日变化。
Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF的最高价格是22.15。在14.02 - 22.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF的绩效。
Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF（MRNY）的最低价格为14.02。将其与当前的15.44和14.02 - 22.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MRNY股票是什么时候拆分的？
Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.35和-19.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.35
- 开盘价
- 15.41
- 卖价
- 15.44
- 买价
- 15.74
- 最低价
- 15.19
- 最高价
- 15.56
- 交易量
- 50
- 日变化
- 0.59%
- 月变化
- 6.70%
- 6个月变化
- -21.36%
- 年变化
- -19.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%