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MRAL: GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF

30.08 USD 0.58 (1.97%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MRAL汇率已更改1.97%。当日，交易品种以低点30.08和高点33.00进行交易。

关注GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MRAL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票今天的定价为30.08。它在30.08 - 33.00范围内交易，昨天的收盘价为29.50，交易量达到184。MRAL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF目前的价值为30.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1043.73%和USD。实时查看图表以跟踪MRAL走势。

如何购买MRAL股票？

您可以以30.08的当前价格购买GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票。订单通常设置在30.08或30.38附近，而184和-7.67%显示市场活动。立即关注MRAL的实时图表更新。

如何投资MRAL股票？

投资GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF需要考虑年度范围2.51 - 98.19和当前价格30.08。许多人在以30.08或30.38下订单之前，会比较-26.63%和。实时查看MRAL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF的最高价格是98.19。在2.51 - 98.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF（MRAL）的最低价格为2.51。将其与当前的30.08和2.51 - 98.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MRAL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.50和1043.73%中可见。

日范围
30.08 33.00
年范围
2.51 98.19
前一天收盘价
29.50
开盘价
32.58
卖价
30.08
买价
30.38
最低价
30.08
最高价
33.00
交易量
184
日变化
1.97%
月变化
-26.63%
6个月变化
784.71%
年变化
1043.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%