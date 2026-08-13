MRAL: GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF
今日MRAL汇率已更改1.97%。当日，交易品种以低点30.08和高点33.00进行交易。
关注GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MRAL股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票今天的定价为30.08。它在30.08 - 33.00范围内交易，昨天的收盘价为29.50，交易量达到184。MRAL的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF目前的价值为30.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1043.73%和USD。实时查看图表以跟踪MRAL走势。
如何购买MRAL股票？
您可以以30.08的当前价格购买GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票。订单通常设置在30.08或30.38附近，而184和-7.67%显示市场活动。立即关注MRAL的实时图表更新。
如何投资MRAL股票？
投资GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF需要考虑年度范围2.51 - 98.19和当前价格30.08。许多人在以30.08或30.38下订单之前，会比较-26.63%和。实时查看MRAL价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF的最高价格是98.19。在2.51 - 98.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF（MRAL）的最低价格为2.51。将其与当前的30.08和2.51 - 98.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MRAL股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.50和1043.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.50
- 开盘价
- 32.58
- 卖价
- 30.08
- 买价
- 30.38
- 最低价
- 30.08
- 最高价
- 33.00
- 交易量
- 184
- 日变化
- 1.97%
- 月变化
- -26.63%
- 6个月变化
- 784.71%
- 年变化
- 1043.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%