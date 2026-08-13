MRAL股票今天的价格是多少？ GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票今天的定价为30.08。它在30.08 - 33.00范围内交易，昨天的收盘价为29.50，交易量达到184。MRAL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票是否支付股息？ GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF目前的价值为30.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1043.73%和USD。实时查看图表以跟踪MRAL走势。

如何购买MRAL股票？ 您可以以30.08的当前价格购买GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票。订单通常设置在30.08或30.38附近，而184和-7.67%显示市场活动。立即关注MRAL的实时图表更新。

如何投资MRAL股票？ 投资GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF需要考虑年度范围2.51 - 98.19和当前价格30.08。许多人在以30.08或30.38下订单之前，会比较-26.63%和。实时查看MRAL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF的最高价格是98.19。在2.51 - 98.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF（MRAL）的最低价格为2.51。将其与当前的30.08和2.51 - 98.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。