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MMU: Western Asset Managed Municipals Fund Inc

10.12 USD 0.04 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MMU汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点10.07和高点10.15进行交易。

关注Western Asset Managed Municipals Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MMU新闻

常见问题解答

MMU股票今天的价格是多少？

Western Asset Managed Municipals Fund Inc股票今天的定价为10.12。它在10.07 - 10.15范围内交易，昨天的收盘价为10.08，交易量达到340。MMU的实时价格图表显示了这些更新。

Western Asset Managed Municipals Fund Inc股票是否支付股息？

Western Asset Managed Municipals Fund Inc目前的价值为10.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.74%和USD。实时查看图表以跟踪MMU走势。

如何购买MMU股票？

您可以以10.12的当前价格购买Western Asset Managed Municipals Fund Inc股票。订单通常设置在10.12或10.42附近，而340和0.00%显示市场活动。立即关注MMU的实时图表更新。

如何投资MMU股票？

投资Western Asset Managed Municipals Fund Inc需要考虑年度范围9.85 - 10.71和当前价格10.12。许多人在以10.12或10.42下订单之前，会比较0.90%和。实时查看MMU价格图表，了解每日变化。

Western Asset Managed Municipals Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Western Asset Managed Municipals Fund Inc的最高价格是10.71。在9.85 - 10.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Managed Municipals Fund Inc的绩效。

Western Asset Managed Municipals Fund Inc股票的最低价格是多少？

Western Asset Managed Municipals Fund Inc（MMU）的最低价格为9.85。将其与当前的10.12和9.85 - 10.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MMU股票是什么时候拆分的？

Western Asset Managed Municipals Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.08和2.74%中可见。

日范围
10.07 10.15
年范围
9.85 10.71
前一天收盘价
10.08
开盘价
10.12
卖价
10.12
买价
10.42
最低价
10.07
最高价
10.15
交易量
340
日变化
0.40%
月变化
0.90%
6个月变化
-4.89%
年变化
2.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%