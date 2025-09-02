MMU: Western Asset Managed Municipals Fund Inc
今日MMU汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点10.07和高点10.15进行交易。
关注Western Asset Managed Municipals Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MMU新闻
常见问题解答
MMU股票今天的价格是多少？
Western Asset Managed Municipals Fund Inc股票今天的定价为10.12。它在10.07 - 10.15范围内交易，昨天的收盘价为10.08，交易量达到340。MMU的实时价格图表显示了这些更新。
Western Asset Managed Municipals Fund Inc股票是否支付股息？
Western Asset Managed Municipals Fund Inc目前的价值为10.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.74%和USD。实时查看图表以跟踪MMU走势。
如何购买MMU股票？
您可以以10.12的当前价格购买Western Asset Managed Municipals Fund Inc股票。订单通常设置在10.12或10.42附近，而340和0.00%显示市场活动。立即关注MMU的实时图表更新。
如何投资MMU股票？
投资Western Asset Managed Municipals Fund Inc需要考虑年度范围9.85 - 10.71和当前价格10.12。许多人在以10.12或10.42下订单之前，会比较0.90%和。实时查看MMU价格图表，了解每日变化。
Western Asset Managed Municipals Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Western Asset Managed Municipals Fund Inc的最高价格是10.71。在9.85 - 10.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Managed Municipals Fund Inc的绩效。
Western Asset Managed Municipals Fund Inc股票的最低价格是多少？
Western Asset Managed Municipals Fund Inc（MMU）的最低价格为9.85。将其与当前的10.12和9.85 - 10.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MMU股票是什么时候拆分的？
Western Asset Managed Municipals Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.08和2.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.08
- 开盘价
- 10.12
- 卖价
- 10.12
- 买价
- 10.42
- 最低价
- 10.07
- 最高价
- 10.15
- 交易量
- 340
- 日变化
- 0.40%
- 月变化
- 0.90%
- 6个月变化
- -4.89%
- 年变化
- 2.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%