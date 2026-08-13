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MINV: Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET

49.51 USD 0.17 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MINV汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点49.37和高点49.51进行交易。

关注Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MINV股票今天的价格是多少？

Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET股票今天的定价为49.51。它在49.37 - 49.51范围内交易，昨天的收盘价为49.34，交易量达到10。MINV的实时价格图表显示了这些更新。

Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET股票是否支付股息？

Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET目前的价值为49.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.59%和USD。实时查看图表以跟踪MINV走势。

如何购买MINV股票？

您可以以49.51的当前价格购买Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET股票。订单通常设置在49.51或49.81附近，而10和0.00%显示市场活动。立即关注MINV的实时图表更新。

如何投资MINV股票？

投资Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET需要考虑年度范围36.96 - 59.69和当前价格49.51。许多人在以49.51或49.81下订单之前，会比较4.76%和。实时查看MINV价格图表，了解每日变化。

Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET的最高价格是59.69。在36.96 - 59.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET的绩效。

Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET股票的最低价格是多少？

Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET（MINV）的最低价格为36.96。将其与当前的49.51和36.96 - 59.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MINV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MINV股票是什么时候拆分的？

Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.34和26.59%中可见。

日范围
49.37 49.51
年范围
36.96 59.69
前一天收盘价
49.34
开盘价
49.51
卖价
49.51
买价
49.81
最低价
49.37
最高价
49.51
交易量
10
日变化
0.34%
月变化
4.76%
6个月变化
22.04%
年变化
26.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%