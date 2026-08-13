MINV: Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET
今日MINV汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点49.37和高点49.51进行交易。
关注Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
MINV股票今天的价格是多少？
Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET股票今天的定价为49.51。它在49.37 - 49.51范围内交易，昨天的收盘价为49.34，交易量达到10。MINV的实时价格图表显示了这些更新。
Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET股票是否支付股息？
Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET目前的价值为49.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.59%和USD。实时查看图表以跟踪MINV走势。
如何购买MINV股票？
您可以以49.51的当前价格购买Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET股票。订单通常设置在49.51或49.81附近，而10和0.00%显示市场活动。立即关注MINV的实时图表更新。
如何投资MINV股票？
投资Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET需要考虑年度范围36.96 - 59.69和当前价格49.51。许多人在以49.51或49.81下订单之前，会比较4.76%和。实时查看MINV价格图表，了解每日变化。
Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET的最高价格是59.69。在36.96 - 59.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET的绩效。
Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET股票的最低价格是多少？
Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET（MINV）的最低价格为36.96。将其与当前的49.51和36.96 - 59.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MINV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MINV股票是什么时候拆分的？
Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.34和26.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.34
- 开盘价
- 49.51
- 卖价
- 49.51
- 买价
- 49.81
- 最低价
- 49.37
- 最高价
- 49.51
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- 4.76%
- 6个月变化
- 22.04%
- 年变化
- 26.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%