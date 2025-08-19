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MEXX: 墨西哥IMI指数3倍做多

28.96 USD 0.85 (2.85%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MEXX汇率已更改-2.85%。当日，交易品种以低点28.88和高点29.19进行交易。

关注墨西哥IMI指数3倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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MEXX新闻

常见问题解答

MEXX股票今天的价格是多少？

墨西哥IMI指数3倍做多股票今天的定价为28.96。它在28.88 - 29.19范围内交易，昨天的收盘价为29.81，交易量达到14。MEXX的实时价格图表显示了这些更新。

墨西哥IMI指数3倍做多股票是否支付股息？

墨西哥IMI指数3倍做多目前的价值为28.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注63.71%和USD。实时查看图表以跟踪MEXX走势。

如何购买MEXX股票？

您可以以28.96的当前价格购买墨西哥IMI指数3倍做多股票。订单通常设置在28.96或29.26附近，而14和-0.65%显示市场活动。立即关注MEXX的实时图表更新。

如何投资MEXX股票？

投资墨西哥IMI指数3倍做多需要考虑年度范围17.60 - 39.27和当前价格28.96。许多人在以28.96或29.26下订单之前，会比较-1.80%和。实时查看MEXX价格图表，了解每日变化。

墨西哥IMI指数3倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，墨西哥IMI指数3倍做多的最高价格是39.27。在17.60 - 39.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪墨西哥IMI指数3倍做多的绩效。

墨西哥IMI指数3倍做多股票的最低价格是多少？

墨西哥IMI指数3倍做多（MEXX）的最低价格为17.60。将其与当前的28.96和17.60 - 39.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MEXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MEXX股票是什么时候拆分的？

墨西哥IMI指数3倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.81和63.71%中可见。

日范围
28.88 29.19
年范围
17.60 39.27
前一天收盘价
29.81
开盘价
29.15
卖价
28.96
买价
29.26
最低价
28.88
最高价
29.19
交易量
14
日变化
-2.85%
月变化
-1.80%
6个月变化
-19.47%
年变化
63.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%