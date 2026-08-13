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METU: Direxion Daily META Bull 2X Shares

21.93 USD 0.30 (1.39%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日METU汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点21.51和高点22.90进行交易。

关注Direxion Daily META Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

METU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily META Bull 2X Shares股票今天的定价为21.93。它在21.51 - 22.90范围内交易，昨天的收盘价为21.63，交易量达到7312。METU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily META Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily META Bull 2X Shares目前的价值为21.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.56%和USD。实时查看图表以跟踪METU走势。

如何购买METU股票？

您可以以21.93的当前价格购买Direxion Daily META Bull 2X Shares股票。订单通常设置在21.93或22.23附近，而7312和0.64%显示市场活动。立即关注METU的实时图表更新。

如何投资METU股票？

投资Direxion Daily META Bull 2X Shares需要考虑年度范围16.88 - 32.31和当前价格21.93。许多人在以21.93或22.23下订单之前，会比较12.75%和。实时查看METU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily META Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily META Bull 2X Shares的最高价格是32.31。在16.88 - 32.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily META Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily META Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily META Bull 2X Shares（METU）的最低价格为16.88。将其与当前的21.93和16.88 - 32.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看METU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

METU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily META Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.63和-24.56%中可见。

日范围
21.51 22.90
年范围
16.88 32.31
前一天收盘价
21.63
开盘价
21.79
卖价
21.93
买价
22.23
最低价
21.51
最高价
22.90
交易量
7.312 K
日变化
1.39%
月变化
12.75%
6个月变化
-23.83%
年变化
-24.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%