METU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily META Bull 2X Shares股票今天的定价为21.93。它在21.51 - 22.90范围内交易，昨天的收盘价为21.63，交易量达到7312。METU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily META Bull 2X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily META Bull 2X Shares目前的价值为21.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.56%和USD。实时查看图表以跟踪METU走势。

如何购买METU股票？ 您可以以21.93的当前价格购买Direxion Daily META Bull 2X Shares股票。订单通常设置在21.93或22.23附近，而7312和0.64%显示市场活动。立即关注METU的实时图表更新。

如何投资METU股票？ 投资Direxion Daily META Bull 2X Shares需要考虑年度范围16.88 - 32.31和当前价格21.93。许多人在以21.93或22.23下订单之前，会比较12.75%和。实时查看METU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily META Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily META Bull 2X Shares的最高价格是32.31。在16.88 - 32.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily META Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily META Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily META Bull 2X Shares（METU）的最低价格为16.88。将其与当前的21.93和16.88 - 32.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看METU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。