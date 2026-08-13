METU: Direxion Daily META Bull 2X Shares
今日METU汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点21.51和高点22.90进行交易。
关注Direxion Daily META Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
METU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily META Bull 2X Shares股票今天的定价为21.93。它在21.51 - 22.90范围内交易，昨天的收盘价为21.63，交易量达到7312。METU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily META Bull 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily META Bull 2X Shares目前的价值为21.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.56%和USD。实时查看图表以跟踪METU走势。
如何购买METU股票？
您可以以21.93的当前价格购买Direxion Daily META Bull 2X Shares股票。订单通常设置在21.93或22.23附近，而7312和0.64%显示市场活动。立即关注METU的实时图表更新。
如何投资METU股票？
投资Direxion Daily META Bull 2X Shares需要考虑年度范围16.88 - 32.31和当前价格21.93。许多人在以21.93或22.23下订单之前，会比较12.75%和。实时查看METU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily META Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily META Bull 2X Shares的最高价格是32.31。在16.88 - 32.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily META Bull 2X Shares的绩效。
Direxion Daily META Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily META Bull 2X Shares（METU）的最低价格为16.88。将其与当前的21.93和16.88 - 32.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看METU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
METU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily META Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.63和-24.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.63
- 开盘价
- 21.79
- 卖价
- 21.93
- 买价
- 22.23
- 最低价
- 21.51
- 最高价
- 22.90
- 交易量
- 7.312 K
- 日变化
- 1.39%
- 月变化
- 12.75%
- 6个月变化
- -23.83%
- 年变化
- -24.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%