METD: Direxion Daily META Bear 1X Shares
今日METD汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点15.66和高点16.16进行交易。
关注Direxion Daily META Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
METD股票今天的价格是多少？
Direxion Daily META Bear 1X Shares股票今天的定价为16.02。它在15.66 - 16.16范围内交易，昨天的收盘价为16.13，交易量达到473。METD的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily META Bear 1X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily META Bear 1X Shares目前的价值为16.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.05%和USD。实时查看图表以跟踪METD走势。
如何购买METD股票？
您可以以16.02的当前价格购买Direxion Daily META Bear 1X Shares股票。订单通常设置在16.02或16.32附近，而473和-0.37%显示市场活动。立即关注METD的实时图表更新。
如何投资METD股票？
投资Direxion Daily META Bear 1X Shares需要考虑年度范围14.13 - 19.54和当前价格16.02。许多人在以16.02或16.32下订单之前，会比较-6.43%和。实时查看METD价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily META Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily META Bear 1X Shares的最高价格是19.54。在14.13 - 19.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily META Bear 1X Shares的绩效。
Direxion Daily META Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily META Bear 1X Shares（METD）的最低价格为14.13。将其与当前的16.02和14.13 - 19.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看METD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
METD股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily META Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.13和-1.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.13
- 开盘价
- 16.08
- 卖价
- 16.02
- 买价
- 16.32
- 最低价
- 15.66
- 最高价
- 16.16
- 交易量
- 473
- 日变化
- -0.68%
- 月变化
- -6.43%
- 6个月变化
- -1.05%
- 年变化
- -1.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%