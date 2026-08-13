METD股票今天的价格是多少？ Direxion Daily META Bear 1X Shares股票今天的定价为16.02。它在15.66 - 16.16范围内交易，昨天的收盘价为16.13，交易量达到473。METD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily META Bear 1X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily META Bear 1X Shares目前的价值为16.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.05%和USD。实时查看图表以跟踪METD走势。

如何购买METD股票？ 您可以以16.02的当前价格购买Direxion Daily META Bear 1X Shares股票。订单通常设置在16.02或16.32附近，而473和-0.37%显示市场活动。立即关注METD的实时图表更新。

如何投资METD股票？ 投资Direxion Daily META Bear 1X Shares需要考虑年度范围14.13 - 19.54和当前价格16.02。许多人在以16.02或16.32下订单之前，会比较-6.43%和。实时查看METD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily META Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily META Bear 1X Shares的最高价格是19.54。在14.13 - 19.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily META Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily META Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily META Bear 1X Shares（METD）的最低价格为14.13。将其与当前的16.02和14.13 - 19.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看METD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。