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METD: Direxion Daily META Bear 1X Shares

16.02 USD 0.11 (0.68%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日METD汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点15.66和高点16.16进行交易。

关注Direxion Daily META Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

METD股票今天的价格是多少？

Direxion Daily META Bear 1X Shares股票今天的定价为16.02。它在15.66 - 16.16范围内交易，昨天的收盘价为16.13，交易量达到473。METD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily META Bear 1X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily META Bear 1X Shares目前的价值为16.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.05%和USD。实时查看图表以跟踪METD走势。

如何购买METD股票？

您可以以16.02的当前价格购买Direxion Daily META Bear 1X Shares股票。订单通常设置在16.02或16.32附近，而473和-0.37%显示市场活动。立即关注METD的实时图表更新。

如何投资METD股票？

投资Direxion Daily META Bear 1X Shares需要考虑年度范围14.13 - 19.54和当前价格16.02。许多人在以16.02或16.32下订单之前，会比较-6.43%和。实时查看METD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily META Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily META Bear 1X Shares的最高价格是19.54。在14.13 - 19.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily META Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily META Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily META Bear 1X Shares（METD）的最低价格为14.13。将其与当前的16.02和14.13 - 19.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看METD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

METD股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily META Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.13和-1.05%中可见。

日范围
15.66 16.16
年范围
14.13 19.54
前一天收盘价
16.13
开盘价
16.08
卖价
16.02
买价
16.32
最低价
15.66
最高价
16.16
交易量
473
日变化
-0.68%
月变化
-6.43%
6个月变化
-1.05%
年变化
-1.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%