MAXJ: iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
今日MAXJ汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点29.39和高点29.43进行交易。
关注iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- W1
- MN
常见问题解答
MAXJ股票今天的价格是多少？
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票今天的定价为29.43。它在29.39 - 29.43范围内交易，昨天的收盘价为29.45，交易量达到9。MAXJ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票是否支付股息？
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF目前的价值为29.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.75%和USD。实时查看图表以跟踪MAXJ走势。
如何购买MAXJ股票？
您可以以29.43的当前价格购买iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票。订单通常设置在29.43或29.73附近，而9和0.14%显示市场活动。立即关注MAXJ的实时图表更新。
如何投资MAXJ股票？
投资iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF需要考虑年度范围27.96 - 29.45和当前价格29.43。许多人在以29.43或29.73下订单之前，会比较0.55%和。实时查看MAXJ价格图表，了解每日变化。
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF的最高价格是29.45。在27.96 - 29.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF的绩效。
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票的最低价格是多少？
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF（MAXJ）的最低价格为27.96。将其与当前的29.43和27.96 - 29.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAXJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MAXJ股票是什么时候拆分的？
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.45和3.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.45
- 开盘价
- 29.39
- 卖价
- 29.43
- 买价
- 29.73
- 最低价
- 29.39
- 最高价
- 29.43
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 0.55%
- 6个月变化
- 3.77%
- 年变化
- 3.75%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%