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MAXJ: iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

29.43 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MAXJ汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点29.39和高点29.43进行交易。

关注iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MAXJ股票今天的价格是多少？

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票今天的定价为29.43。它在29.39 - 29.43范围内交易，昨天的收盘价为29.45，交易量达到9。MAXJ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票是否支付股息？

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF目前的价值为29.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.75%和USD。实时查看图表以跟踪MAXJ走势。

如何购买MAXJ股票？

您可以以29.43的当前价格购买iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票。订单通常设置在29.43或29.73附近，而9和0.14%显示市场活动。立即关注MAXJ的实时图表更新。

如何投资MAXJ股票？

投资iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF需要考虑年度范围27.96 - 29.45和当前价格29.43。许多人在以29.43或29.73下订单之前，会比较0.55%和。实时查看MAXJ价格图表，了解每日变化。

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF的最高价格是29.45。在27.96 - 29.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF的绩效。

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票的最低价格是多少？

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF（MAXJ）的最低价格为27.96。将其与当前的29.43和27.96 - 29.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAXJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MAXJ股票是什么时候拆分的？

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.45和3.75%中可见。

日范围
29.39 29.43
年范围
27.96 29.45
前一天收盘价
29.45
开盘价
29.39
卖价
29.43
买价
29.73
最低价
29.39
最高价
29.43
交易量
9
日变化
-0.07%
月变化
0.55%
6个月变化
3.77%
年变化
3.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%