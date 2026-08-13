MAXJ股票今天的价格是多少？ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票今天的定价为29.43。它在29.39 - 29.43范围内交易，昨天的收盘价为29.45，交易量达到9。MAXJ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票是否支付股息？ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF目前的价值为29.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.75%和USD。实时查看图表以跟踪MAXJ走势。

如何购买MAXJ股票？ 您可以以29.43的当前价格购买iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票。订单通常设置在29.43或29.73附近，而9和0.14%显示市场活动。立即关注MAXJ的实时图表更新。

如何投资MAXJ股票？ 投资iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF需要考虑年度范围27.96 - 29.45和当前价格29.43。许多人在以29.43或29.73下订单之前，会比较0.55%和。实时查看MAXJ价格图表，了解每日变化。

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF的最高价格是29.45。在27.96 - 29.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF的绩效。

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF股票的最低价格是多少？ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF（MAXJ）的最低价格为27.96。将其与当前的29.43和27.96 - 29.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAXJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。