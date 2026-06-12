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LSGR: Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

44.78 USD 0.39 (0.86%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LSGR汇率已更改-0.86%。当日，交易品种以低点44.78和高点45.30进行交易。

关注Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LSGR新闻

常见问题解答

LSGR股票今天的价格是多少？

Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF股票今天的定价为44.78。它在44.78 - 45.30范围内交易，昨天的收盘价为45.17，交易量达到79。LSGR的实时价格图表显示了这些更新。

Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF股票是否支付股息？

Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF目前的价值为44.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.37%和USD。实时查看图表以跟踪LSGR走势。

如何购买LSGR股票？

您可以以44.78的当前价格购买Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF股票。订单通常设置在44.78或45.08附近，而79和-1.15%显示市场活动。立即关注LSGR的实时图表更新。

如何投资LSGR股票？

投资Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF需要考虑年度范围37.72 - 46.33和当前价格44.78。许多人在以44.78或45.08下订单之前，会比较2.82%和。实时查看LSGR价格图表，了解每日变化。

Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF的最高价格是46.33。在37.72 - 46.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF的绩效。

Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF股票的最低价格是多少？

Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF（LSGR）的最低价格为37.72。将其与当前的44.78和37.72 - 46.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LSGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LSGR股票是什么时候拆分的？

Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.17和8.37%中可见。

日范围
44.78 45.30
年范围
37.72 46.33
前一天收盘价
45.17
开盘价
45.30
卖价
44.78
买价
45.08
最低价
44.78
最高价
45.30
交易量
79
日变化
-0.86%
月变化
2.82%
6个月变化
7.90%
年变化
8.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%