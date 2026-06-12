LSGR: Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
今日LSGR汇率已更改-0.86%。当日，交易品种以低点44.78和高点45.30进行交易。
关注Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LSGR新闻
常见问题解答
LSGR股票今天的价格是多少？
Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF股票今天的定价为44.78。它在44.78 - 45.30范围内交易，昨天的收盘价为45.17，交易量达到79。LSGR的实时价格图表显示了这些更新。
Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF股票是否支付股息？
Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF目前的价值为44.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.37%和USD。实时查看图表以跟踪LSGR走势。
如何购买LSGR股票？
您可以以44.78的当前价格购买Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF股票。订单通常设置在44.78或45.08附近，而79和-1.15%显示市场活动。立即关注LSGR的实时图表更新。
如何投资LSGR股票？
投资Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF需要考虑年度范围37.72 - 46.33和当前价格44.78。许多人在以44.78或45.08下订单之前，会比较2.82%和。实时查看LSGR价格图表，了解每日变化。
Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF的最高价格是46.33。在37.72 - 46.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF的绩效。
Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF股票的最低价格是多少？
Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF（LSGR）的最低价格为37.72。将其与当前的44.78和37.72 - 46.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LSGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LSGR股票是什么时候拆分的？
Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.17和8.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.17
- 开盘价
- 45.30
- 卖价
- 44.78
- 买价
- 45.08
- 最低价
- 44.78
- 最高价
- 45.30
- 交易量
- 79
- 日变化
- -0.86%
- 月变化
- 2.82%
- 6个月变化
- 7.90%
- 年变化
- 8.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%