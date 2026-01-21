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LRGE: ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

88.56 USD 0.05 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LRGE汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点88.36和高点89.09进行交易。

关注ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LRGE新闻

常见问题解答

LRGE股票今天的价格是多少？

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF股票今天的定价为88.56。它在88.36 - 89.09范围内交易，昨天的收盘价为88.61，交易量达到33。LRGE的实时价格图表显示了这些更新。

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF股票是否支付股息？

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF目前的价值为88.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.12%和USD。实时查看图表以跟踪LRGE走势。

如何购买LRGE股票？

您可以以88.56的当前价格购买ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF股票。订单通常设置在88.56或88.86附近，而33和-0.42%显示市场活动。立即关注LRGE的实时图表更新。

如何投资LRGE股票？

投资ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF需要考虑年度范围72.34 - 89.50和当前价格88.56。许多人在以88.56或88.86下订单之前，会比较5.68%和。实时查看LRGE价格图表，了解每日变化。

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF的最高价格是89.50。在72.34 - 89.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF的绩效。

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF股票的最低价格是多少？

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF（LRGE）的最低价格为72.34。将其与当前的88.56和72.34 - 89.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LRGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LRGE股票是什么时候拆分的？

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、88.61和13.12%中可见。

日范围
88.36 89.09
年范围
72.34 89.50
前一天收盘价
88.61
开盘价
88.93
卖价
88.56
买价
88.86
最低价
88.36
最高价
89.09
交易量
33
日变化
-0.06%
月变化
5.68%
6个月变化
13.51%
年变化
13.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%