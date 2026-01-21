LRGE: ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
今日LRGE汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点88.36和高点89.09进行交易。
关注ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- MN
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常见问题解答
LRGE股票今天的价格是多少？
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF股票今天的定价为88.56。它在88.36 - 89.09范围内交易，昨天的收盘价为88.61，交易量达到33。LRGE的实时价格图表显示了这些更新。
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF股票是否支付股息？
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF目前的价值为88.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.12%和USD。实时查看图表以跟踪LRGE走势。
如何购买LRGE股票？
您可以以88.56的当前价格购买ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF股票。订单通常设置在88.56或88.86附近，而33和-0.42%显示市场活动。立即关注LRGE的实时图表更新。
如何投资LRGE股票？
投资ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF需要考虑年度范围72.34 - 89.50和当前价格88.56。许多人在以88.56或88.86下订单之前，会比较5.68%和。实时查看LRGE价格图表，了解每日变化。
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF的最高价格是89.50。在72.34 - 89.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF的绩效。
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF股票的最低价格是多少？
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF（LRGE）的最低价格为72.34。将其与当前的88.56和72.34 - 89.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LRGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LRGE股票是什么时候拆分的？
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、88.61和13.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 88.61
- 开盘价
- 88.93
- 卖价
- 88.56
- 买价
- 88.86
- 最低价
- 88.36
- 最高价
- 89.09
- 交易量
- 33
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 5.68%
- 6个月变化
- 13.51%
- 年变化
- 13.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%