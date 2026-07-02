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LQDH: iShares 利率对冲企业债券 ETF

92.26 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LQDH汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点92.21和高点92.31进行交易。

关注iShares 利率对冲企业债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LQDH新闻

常见问题解答

LQDH股票今天的价格是多少？

iShares 利率对冲企业债券 ETF股票今天的定价为92.26。它在92.21 - 92.31范围内交易，昨天的收盘价为92.27，交易量达到59。LQDH的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 利率对冲企业债券 ETF股票是否支付股息？

iShares 利率对冲企业债券 ETF目前的价值为92.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.44%和USD。实时查看图表以跟踪LQDH走势。

如何购买LQDH股票？

您可以以92.26的当前价格购买iShares 利率对冲企业债券 ETF股票。订单通常设置在92.26或92.56附近，而59和-0.05%显示市场活动。立即关注LQDH的实时图表更新。

如何投资LQDH股票？

投资iShares 利率对冲企业债券 ETF需要考虑年度范围91.15 - 94.34和当前价格92.26。许多人在以92.26或92.56下订单之前，会比较-0.46%和。实时查看LQDH价格图表，了解每日变化。

iShares 利率对冲企业债券 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 利率对冲企业债券 ETF的最高价格是94.34。在91.15 - 94.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 利率对冲企业债券 ETF的绩效。

iShares 利率对冲企业债券 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 利率对冲企业债券 ETF（LQDH）的最低价格为91.15。将其与当前的92.26和91.15 - 94.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LQDH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LQDH股票是什么时候拆分的？

iShares 利率对冲企业债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.27和-0.44%中可见。

日范围
92.21 92.31
年范围
91.15 94.34
前一天收盘价
92.27
开盘价
92.31
卖价
92.26
买价
92.56
最低价
92.21
最高价
92.31
交易量
59
日变化
-0.01%
月变化
-0.46%
6个月变化
-0.35%
年变化
-0.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%