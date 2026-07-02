LQDH: iShares 利率对冲企业债券 ETF
今日LQDH汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点92.21和高点92.31进行交易。
关注iShares 利率对冲企业债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
LQDH股票今天的价格是多少？
iShares 利率对冲企业债券 ETF股票今天的定价为92.26。它在92.21 - 92.31范围内交易，昨天的收盘价为92.27，交易量达到59。LQDH的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 利率对冲企业债券 ETF股票是否支付股息？
iShares 利率对冲企业债券 ETF目前的价值为92.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.44%和USD。实时查看图表以跟踪LQDH走势。
如何购买LQDH股票？
您可以以92.26的当前价格购买iShares 利率对冲企业债券 ETF股票。订单通常设置在92.26或92.56附近，而59和-0.05%显示市场活动。立即关注LQDH的实时图表更新。
如何投资LQDH股票？
投资iShares 利率对冲企业债券 ETF需要考虑年度范围91.15 - 94.34和当前价格92.26。许多人在以92.26或92.56下订单之前，会比较-0.46%和。实时查看LQDH价格图表，了解每日变化。
iShares 利率对冲企业债券 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 利率对冲企业债券 ETF的最高价格是94.34。在91.15 - 94.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 利率对冲企业债券 ETF的绩效。
iShares 利率对冲企业债券 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 利率对冲企业债券 ETF（LQDH）的最低价格为91.15。将其与当前的92.26和91.15 - 94.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LQDH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LQDH股票是什么时候拆分的？
iShares 利率对冲企业债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.27和-0.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 92.27
- 开盘价
- 92.31
- 卖价
- 92.26
- 买价
- 92.56
- 最低价
- 92.21
- 最高价
- 92.31
- 交易量
- 59
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- -0.46%
- 6个月变化
- -0.35%
- 年变化
- -0.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%