LNOK股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票今天的定价为30.47。它在29.72 - 30.69范围内交易，昨天的收盘价为28.53，交易量达到76。LNOK的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF目前的价值为30.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.61%和USD。实时查看图表以跟踪LNOK走势。

如何购买LNOK股票？ 您可以以30.47的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票。订单通常设置在30.47或30.77附近，而76和2.11%显示市场活动。立即关注LNOK的实时图表更新。

如何投资LNOK股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF需要考虑年度范围17.74 - 121.22和当前价格30.47。许多人在以30.47或30.77下订单之前，会比较14.38%和。实时查看LNOK价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF的最高价格是121.22。在17.74 - 121.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF（LNOK）的最低价格为17.74。将其与当前的30.47和17.74 - 121.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LNOK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。