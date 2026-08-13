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LNOK: Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF

30.47 USD 1.94 (6.80%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LNOK汇率已更改6.80%。当日，交易品种以低点29.72和高点30.69进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LNOK股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票今天的定价为30.47。它在29.72 - 30.69范围内交易，昨天的收盘价为28.53，交易量达到76。LNOK的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF目前的价值为30.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.61%和USD。实时查看图表以跟踪LNOK走势。

如何购买LNOK股票？

您可以以30.47的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票。订单通常设置在30.47或30.77附近，而76和2.11%显示市场活动。立即关注LNOK的实时图表更新。

如何投资LNOK股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF需要考虑年度范围17.74 - 121.22和当前价格30.47。许多人在以30.47或30.77下订单之前，会比较14.38%和。实时查看LNOK价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF的最高价格是121.22。在17.74 - 121.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF（LNOK）的最低价格为17.74。将其与当前的30.47和17.74 - 121.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LNOK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LNOK股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.53和44.61%中可见。

日范围
29.72 30.69
年范围
17.74 121.22
前一天收盘价
28.53
开盘价
29.84
卖价
30.47
买价
30.77
最低价
29.72
最高价
30.69
交易量
76
日变化
6.80%
月变化
14.38%
6个月变化
6.41%
年变化
44.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%