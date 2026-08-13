LNOK: Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF
今日LNOK汇率已更改6.80%。当日，交易品种以低点29.72和高点30.69进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
LNOK股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票今天的定价为30.47。它在29.72 - 30.69范围内交易，昨天的收盘价为28.53，交易量达到76。LNOK的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF目前的价值为30.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.61%和USD。实时查看图表以跟踪LNOK走势。
如何购买LNOK股票？
您可以以30.47的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票。订单通常设置在30.47或30.77附近，而76和2.11%显示市场活动。立即关注LNOK的实时图表更新。
如何投资LNOK股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF需要考虑年度范围17.74 - 121.22和当前价格30.47。许多人在以30.47或30.77下订单之前，会比较14.38%和。实时查看LNOK价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF的最高价格是121.22。在17.74 - 121.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF（LNOK）的最低价格为17.74。将其与当前的30.47和17.74 - 121.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LNOK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LNOK股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.53和44.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.53
- 开盘价
- 29.84
- 卖价
- 30.47
- 买价
- 30.77
- 最低价
- 29.72
- 最高价
- 30.69
- 交易量
- 76
- 日变化
- 6.80%
- 月变化
- 14.38%
- 6个月变化
- 6.41%
- 年变化
- 44.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%