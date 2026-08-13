LMNX: 路明克斯
今日LMNX汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点8.82和高点9.15进行交易。
关注路明克斯动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LMNX股票今天的价格是多少？
路明克斯股票今天的定价为8.98。它在8.82 - 9.15范围内交易，昨天的收盘价为9.01，交易量达到110。LMNX的实时价格图表显示了这些更新。
路明克斯股票是否支付股息？
路明克斯目前的价值为8.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.11%和USD。实时查看图表以跟踪LMNX走势。
如何购买LMNX股票？
您可以以8.98的当前价格购买路明克斯股票。订单通常设置在8.98或9.28附近，而110和-1.54%显示市场活动。立即关注LMNX的实时图表更新。
如何投资LMNX股票？
投资路明克斯需要考虑年度范围6.92 - 55.00和当前价格8.98。许多人在以8.98或9.28下订单之前，会比较11.14%和。实时查看LMNX价格图表，了解每日变化。
路明克斯股票的最高价格是多少？
在过去一年中，路明克斯的最高价格是55.00。在6.92 - 55.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪路明克斯的绩效。
路明克斯股票的最低价格是多少？
路明克斯（LMNX）的最低价格为6.92。将其与当前的8.98和6.92 - 55.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LMNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LMNX股票是什么时候拆分的？
路明克斯历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.01和-53.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.01
- 开盘价
- 9.12
- 卖价
- 8.98
- 买价
- 9.28
- 最低价
- 8.82
- 最高价
- 9.15
- 交易量
- 110
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 11.14%
- 6个月变化
- -25.35%
- 年变化
- -53.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%