LLYX: Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF
今日LLYX汇率已更改-3.10%。当日，交易品种以低点27.41和高点28.67进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- W1
- MN
常见问题解答
LLYX股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票今天的定价为27.54。它在27.41 - 28.67范围内交易，昨天的收盘价为28.42，交易量达到316。LLYX的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF目前的价值为27.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.15%和USD。实时查看图表以跟踪LLYX走势。
如何购买LLYX股票？
您可以以27.54的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票。订单通常设置在27.54或27.84附近，而316和-2.48%显示市场活动。立即关注LLYX的实时图表更新。
如何投资LLYX股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF需要考虑年度范围14.55 - 29.94和当前价格27.54。许多人在以27.54或27.84下订单之前，会比较9.42%和。实时查看LLYX价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF的最高价格是29.94。在14.55 - 29.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF（LLYX）的最低价格为14.55。将其与当前的27.54和14.55 - 29.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LLYX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LLYX股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.42和27.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.42
- 开盘价
- 28.24
- 卖价
- 27.54
- 买价
- 27.84
- 最低价
- 27.41
- 最高价
- 28.67
- 交易量
- 316
- 日变化
- -3.10%
- 月变化
- 9.42%
- 6个月变化
- 20.16%
- 年变化
- 27.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%