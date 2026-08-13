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LLYX: Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF

27.54 USD 0.88 (3.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LLYX汇率已更改-3.10%。当日，交易品种以低点27.41和高点28.67进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LLYX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票今天的定价为27.54。它在27.41 - 28.67范围内交易，昨天的收盘价为28.42，交易量达到316。LLYX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF目前的价值为27.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.15%和USD。实时查看图表以跟踪LLYX走势。

如何购买LLYX股票？

您可以以27.54的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票。订单通常设置在27.54或27.84附近，而316和-2.48%显示市场活动。立即关注LLYX的实时图表更新。

如何投资LLYX股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF需要考虑年度范围14.55 - 29.94和当前价格27.54。许多人在以27.54或27.84下订单之前，会比较9.42%和。实时查看LLYX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF的最高价格是29.94。在14.55 - 29.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF（LLYX）的最低价格为14.55。将其与当前的27.54和14.55 - 29.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LLYX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LLYX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.42和27.15%中可见。

日范围
27.41 28.67
年范围
14.55 29.94
前一天收盘价
28.42
开盘价
28.24
卖价
27.54
买价
27.84
最低价
27.41
最高价
28.67
交易量
316
日变化
-3.10%
月变化
9.42%
6个月变化
20.16%
年变化
27.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%