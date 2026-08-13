LLYX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票今天的定价为27.54。它在27.41 - 28.67范围内交易，昨天的收盘价为28.42，交易量达到316。LLYX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF目前的价值为27.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.15%和USD。实时查看图表以跟踪LLYX走势。

如何购买LLYX股票？ 您可以以27.54的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票。订单通常设置在27.54或27.84附近，而316和-2.48%显示市场活动。立即关注LLYX的实时图表更新。

如何投资LLYX股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF需要考虑年度范围14.55 - 29.94和当前价格27.54。许多人在以27.54或27.84下订单之前，会比较9.42%和。实时查看LLYX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF的最高价格是29.94。在14.55 - 29.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF（LLYX）的最低价格为14.55。将其与当前的27.54和14.55 - 29.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LLYX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。