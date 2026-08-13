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LINT: Direxion Daily INTC Bull 2X ETF

114.11 USD 0.49 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LINT汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点109.03和高点115.23进行交易。

关注Direxion Daily INTC Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

LINT股票今天的价格是多少？

Direxion Daily INTC Bull 2X ETF股票今天的定价为114.11。它在109.03 - 115.23范围内交易，昨天的收盘价为113.62，交易量达到248。LINT的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily INTC Bull 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily INTC Bull 2X ETF目前的价值为114.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注337.04%和USD。实时查看图表以跟踪LINT走势。

如何购买LINT股票？

您可以以114.11的当前价格购买Direxion Daily INTC Bull 2X ETF股票。订单通常设置在114.11或114.41附近，而248和2.63%显示市场活动。立即关注LINT的实时图表更新。

如何投资LINT股票？

投资Direxion Daily INTC Bull 2X ETF需要考虑年度范围25.32 - 266.71和当前价格114.11。许多人在以114.11或114.41下订单之前，会比较19.89%和。实时查看LINT价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily INTC Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily INTC Bull 2X ETF的最高价格是266.71。在25.32 - 266.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily INTC Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily INTC Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily INTC Bull 2X ETF（LINT）的最低价格为25.32。将其与当前的114.11和25.32 - 266.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LINT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LINT股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily INTC Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、113.62和337.04%中可见。

日范围
109.03 115.23
年范围
25.32 266.71
前一天收盘价
113.62
开盘价
111.19
卖价
114.11
买价
114.41
最低价
109.03
最高价
115.23
交易量
248
日变化
0.43%
月变化
19.89%
6个月变化
232.97%
年变化
337.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%