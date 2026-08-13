LINT股票今天的价格是多少？ Direxion Daily INTC Bull 2X ETF股票今天的定价为114.11。它在109.03 - 115.23范围内交易，昨天的收盘价为113.62，交易量达到248。LINT的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily INTC Bull 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily INTC Bull 2X ETF目前的价值为114.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注337.04%和USD。实时查看图表以跟踪LINT走势。

如何购买LINT股票？ 您可以以114.11的当前价格购买Direxion Daily INTC Bull 2X ETF股票。订单通常设置在114.11或114.41附近，而248和2.63%显示市场活动。立即关注LINT的实时图表更新。

如何投资LINT股票？ 投资Direxion Daily INTC Bull 2X ETF需要考虑年度范围25.32 - 266.71和当前价格114.11。许多人在以114.11或114.41下订单之前，会比较19.89%和。实时查看LINT价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily INTC Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily INTC Bull 2X ETF的最高价格是266.71。在25.32 - 266.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily INTC Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily INTC Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily INTC Bull 2X ETF（LINT）的最低价格为25.32。将其与当前的114.11和25.32 - 266.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LINT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。