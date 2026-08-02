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LGOV: First Trust Long Duration Opportunities ETF

20.90 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LGOV汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点20.85和高点20.97进行交易。

关注First Trust Long Duration Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LGOV新闻

常见问题解答

LGOV股票今天的价格是多少？

First Trust Long Duration Opportunities ETF股票今天的定价为20.90。它在20.85 - 20.97范围内交易，昨天的收盘价为20.92，交易量达到166。LGOV的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Long Duration Opportunities ETF股票是否支付股息？

First Trust Long Duration Opportunities ETF目前的价值为20.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.29%和USD。实时查看图表以跟踪LGOV走势。

如何购买LGOV股票？

您可以以20.90的当前价格购买First Trust Long Duration Opportunities ETF股票。订单通常设置在20.90或21.20附近，而166和-0.33%显示市场活动。立即关注LGOV的实时图表更新。

如何投资LGOV股票？

投资First Trust Long Duration Opportunities ETF需要考虑年度范围20.45 - 23.59和当前价格20.90。许多人在以20.90或21.20下订单之前，会比较-0.05%和。实时查看LGOV价格图表，了解每日变化。

First Trust Long Duration Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Long Duration Opportunities ETF的最高价格是23.59。在20.45 - 23.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Long Duration Opportunities ETF的绩效。

First Trust Long Duration Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Long Duration Opportunities ETF（LGOV）的最低价格为20.45。将其与当前的20.90和20.45 - 23.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LGOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LGOV股票是什么时候拆分的？

First Trust Long Duration Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.92和-2.29%中可见。

日范围
20.85 20.97
年范围
20.45 23.59
前一天收盘价
20.92
开盘价
20.97
卖价
20.90
买价
21.20
最低价
20.85
最高价
20.97
交易量
166
日变化
-0.10%
月变化
-0.05%
6个月变化
-6.40%
年变化
-2.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%