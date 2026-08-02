LGOV: First Trust Long Duration Opportunities ETF
今日LGOV汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点20.85和高点20.97进行交易。
关注First Trust Long Duration Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
LGOV股票今天的价格是多少？
First Trust Long Duration Opportunities ETF股票今天的定价为20.90。它在20.85 - 20.97范围内交易，昨天的收盘价为20.92，交易量达到166。LGOV的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Long Duration Opportunities ETF股票是否支付股息？
First Trust Long Duration Opportunities ETF目前的价值为20.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.29%和USD。实时查看图表以跟踪LGOV走势。
如何购买LGOV股票？
您可以以20.90的当前价格购买First Trust Long Duration Opportunities ETF股票。订单通常设置在20.90或21.20附近，而166和-0.33%显示市场活动。立即关注LGOV的实时图表更新。
如何投资LGOV股票？
投资First Trust Long Duration Opportunities ETF需要考虑年度范围20.45 - 23.59和当前价格20.90。许多人在以20.90或21.20下订单之前，会比较-0.05%和。实时查看LGOV价格图表，了解每日变化。
First Trust Long Duration Opportunities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Long Duration Opportunities ETF的最高价格是23.59。在20.45 - 23.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Long Duration Opportunities ETF的绩效。
First Trust Long Duration Opportunities ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Long Duration Opportunities ETF（LGOV）的最低价格为20.45。将其与当前的20.90和20.45 - 23.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LGOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LGOV股票是什么时候拆分的？
First Trust Long Duration Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.92和-2.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.92
- 开盘价
- 20.97
- 卖价
- 20.90
- 买价
- 21.20
- 最低价
- 20.85
- 最高价
- 20.97
- 交易量
- 166
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- -0.05%
- 6个月变化
- -6.40%
- 年变化
- -2.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%