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LGLV: SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

188.24 USD 0.09 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LGLV汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点188.23和高点188.74进行交易。

关注SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LGLV新闻

常见问题解答

LGLV股票今天的价格是多少？

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF股票今天的定价为188.24。它在188.23 - 188.74范围内交易，昨天的收盘价为188.15，交易量达到43。LGLV的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF股票是否支付股息？

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF目前的价值为188.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.22%和USD。实时查看图表以跟踪LGLV走势。

如何购买LGLV股票？

您可以以188.24的当前价格购买SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF股票。订单通常设置在188.24或188.54附近，而43和-0.20%显示市场活动。立即关注LGLV的实时图表更新。

如何投资LGLV股票？

投资SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF需要考虑年度范围175.16 - 192.29和当前价格188.24。许多人在以188.24或188.54下订单之前，会比较0.23%和。实时查看LGLV价格图表，了解每日变化。

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF的最高价格是192.29。在175.16 - 192.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF的绩效。

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF股票的最低价格是多少？

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF（LGLV）的最低价格为175.16。将其与当前的188.24和175.16 - 192.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LGLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LGLV股票是什么时候拆分的？

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、188.15和1.22%中可见。

日范围
188.23 188.74
年范围
175.16 192.29
前一天收盘价
188.15
开盘价
188.62
卖价
188.24
买价
188.54
最低价
188.23
最高价
188.74
交易量
43
日变化
0.05%
月变化
0.23%
6个月变化
-0.09%
年变化
1.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%