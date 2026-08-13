LCDL股票今天的价格是多少？ GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF股票今天的定价为0.29。它在0.04 - 0.63范围内交易，昨天的收盘价为0.59，交易量达到35706。LCDL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF股票是否支付股息？ GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF目前的价值为0.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-88.00%和USD。实时查看图表以跟踪LCDL走势。

如何购买LCDL股票？ 您可以以0.29的当前价格购买GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF股票。订单通常设置在0.29或0.59附近，而35706和-52.46%显示市场活动。立即关注LCDL的实时图表更新。

如何投资LCDL股票？ 投资GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF需要考虑年度范围0.04 - 3.12和当前价格0.29。许多人在以0.29或0.59下订单之前，会比较-67.42%和。实时查看LCDL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF的最高价格是3.12。在0.04 - 3.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF（LCDL）的最低价格为0.04。将其与当前的0.29和0.04 - 3.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LCDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。