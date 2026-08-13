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LCDL: GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF

0.29 USD 0.30 (50.85%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LCDL汇率已更改-50.85%。当日，交易品种以低点0.04和高点0.63进行交易。

关注GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LCDL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF股票今天的定价为0.29。它在0.04 - 0.63范围内交易，昨天的收盘价为0.59，交易量达到35706。LCDL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF目前的价值为0.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-88.00%和USD。实时查看图表以跟踪LCDL走势。

如何购买LCDL股票？

您可以以0.29的当前价格购买GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF股票。订单通常设置在0.29或0.59附近，而35706和-52.46%显示市场活动。立即关注LCDL的实时图表更新。

如何投资LCDL股票？

投资GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF需要考虑年度范围0.04 - 3.12和当前价格0.29。许多人在以0.29或0.59下订单之前，会比较-67.42%和。实时查看LCDL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF的最高价格是3.12。在0.04 - 3.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF（LCDL）的最低价格为0.04。将其与当前的0.29和0.04 - 3.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LCDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LCDL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.59和-88.00%中可见。

日范围
0.04 0.63
年范围
0.04 3.12
前一天收盘价
0.59
开盘价
0.61
卖价
0.29
买价
0.59
最低价
0.04
最高价
0.63
交易量
35.706 K
日变化
-50.85%
月变化
-67.42%
6个月变化
-88.00%
年变化
-88.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%