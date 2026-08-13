LABX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long ALAB Daily ETF股票今天的定价为12.69。它在12.31 - 13.43范围内交易，昨天的收盘价为13.21，交易量达到584。LABX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long ALAB Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long ALAB Daily ETF目前的价值为12.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-46.11%和USD。实时查看图表以跟踪LABX走势。

如何购买LABX股票？ 您可以以12.69的当前价格购买Tradr 2X Long ALAB Daily ETF股票。订单通常设置在12.69或12.99附近，而584和-5.51%显示市场活动。立即关注LABX的实时图表更新。

如何投资LABX股票？ 投资Tradr 2X Long ALAB Daily ETF需要考虑年度范围5.05 - 234.25和当前价格12.69。许多人在以12.69或12.99下订单之前，会比较5.31%和。实时查看LABX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long ALAB Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long ALAB Daily ETF的最高价格是234.25。在5.05 - 234.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long ALAB Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long ALAB Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long ALAB Daily ETF（LABX）的最低价格为5.05。将其与当前的12.69和5.05 - 234.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LABX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。