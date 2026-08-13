KPDD股票今天的价格是多少？ KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票今天的定价为6.29。它在6.26 - 6.53范围内交易，昨天的收盘价为6.64，交易量达到46。KPDD的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票是否支付股息？ KraneShares 2x Long PDD Daily ETF目前的价值为6.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.78%和USD。实时查看图表以跟踪KPDD走势。

如何购买KPDD股票？ 您可以以6.29的当前价格购买KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票。订单通常设置在6.29或6.59附近，而46和-3.68%显示市场活动。立即关注KPDD的实时图表更新。

如何投资KPDD股票？ 投资KraneShares 2x Long PDD Daily ETF需要考虑年度范围4.10 - 10.05和当前价格6.29。许多人在以6.29或6.59下订单之前，会比较0.48%和。实时查看KPDD价格图表，了解每日变化。

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，KraneShares 2x Long PDD Daily ETF的最高价格是10.05。在4.10 - 10.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares 2x Long PDD Daily ETF的绩效。

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票的最低价格是多少？ KraneShares 2x Long PDD Daily ETF（KPDD）的最低价格为4.10。将其与当前的6.29和4.10 - 10.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KPDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。