KPDD: KraneShares 2x Long PDD Daily ETF
今日KPDD汇率已更改-5.27%。当日，交易品种以低点6.26和高点6.53进行交易。
关注KraneShares 2x Long PDD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KPDD股票今天的价格是多少？
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票今天的定价为6.29。它在6.26 - 6.53范围内交易，昨天的收盘价为6.64，交易量达到46。KPDD的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票是否支付股息？
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF目前的价值为6.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.78%和USD。实时查看图表以跟踪KPDD走势。
如何购买KPDD股票？
您可以以6.29的当前价格购买KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票。订单通常设置在6.29或6.59附近，而46和-3.68%显示市场活动。立即关注KPDD的实时图表更新。
如何投资KPDD股票？
投资KraneShares 2x Long PDD Daily ETF需要考虑年度范围4.10 - 10.05和当前价格6.29。许多人在以6.29或6.59下订单之前，会比较0.48%和。实时查看KPDD价格图表，了解每日变化。
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares 2x Long PDD Daily ETF的最高价格是10.05。在4.10 - 10.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares 2x Long PDD Daily ETF的绩效。
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF（KPDD）的最低价格为4.10。将其与当前的6.29和4.10 - 10.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KPDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KPDD股票是什么时候拆分的？
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.64和-31.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.64
- 开盘价
- 6.53
- 卖价
- 6.29
- 买价
- 6.59
- 最低价
- 6.26
- 最高价
- 6.53
- 交易量
- 46
- 日变化
- -5.27%
- 月变化
- 0.48%
- 6个月变化
- -29.96%
- 年变化
- -31.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%