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KPDD: KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

6.29 USD 0.35 (5.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KPDD汇率已更改-5.27%。当日，交易品种以低点6.26和高点6.53进行交易。

关注KraneShares 2x Long PDD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KPDD股票今天的价格是多少？

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票今天的定价为6.29。它在6.26 - 6.53范围内交易，昨天的收盘价为6.64，交易量达到46。KPDD的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票是否支付股息？

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF目前的价值为6.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.78%和USD。实时查看图表以跟踪KPDD走势。

如何购买KPDD股票？

您可以以6.29的当前价格购买KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票。订单通常设置在6.29或6.59附近，而46和-3.68%显示市场活动。立即关注KPDD的实时图表更新。

如何投资KPDD股票？

投资KraneShares 2x Long PDD Daily ETF需要考虑年度范围4.10 - 10.05和当前价格6.29。许多人在以6.29或6.59下订单之前，会比较0.48%和。实时查看KPDD价格图表，了解每日变化。

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares 2x Long PDD Daily ETF的最高价格是10.05。在4.10 - 10.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares 2x Long PDD Daily ETF的绩效。

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF（KPDD）的最低价格为4.10。将其与当前的6.29和4.10 - 10.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KPDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KPDD股票是什么时候拆分的？

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.64和-31.78%中可见。

日范围
6.26 6.53
年范围
4.10 10.05
前一天收盘价
6.64
开盘价
6.53
卖价
6.29
买价
6.59
最低价
6.26
最高价
6.53
交易量
46
日变化
-5.27%
月变化
0.48%
6个月变化
-29.96%
年变化
-31.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%