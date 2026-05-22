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KORU: 韩国每日三倍做多

17.66 USD 1.25 (7.62%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KORU汇率已更改7.62%。当日，交易品种以低点17.20和高点18.10进行交易。

关注韩国每日三倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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KORU新闻

常见问题解答

KORU股票今天的价格是多少？

韩国每日三倍做多股票今天的定价为17.66。它在17.20 - 18.10范围内交易，昨天的收盘价为16.41，交易量达到28552。KORU的实时价格图表显示了这些更新。

韩国每日三倍做多股票是否支付股息？

韩国每日三倍做多目前的价值为17.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-96.05%和USD。实时查看图表以跟踪KORU走势。

如何购买KORU股票？

您可以以17.66的当前价格购买韩国每日三倍做多股票。订单通常设置在17.66或17.96附近，而28552和0.28%显示市场活动。立即关注KORU的实时图表更新。

如何投资KORU股票？

投资韩国每日三倍做多需要考虑年度范围11.65 - 1279.70和当前价格17.66。许多人在以17.66或17.96下订单之前，会比较19.73%和。实时查看KORU价格图表，了解每日变化。

韩国每日三倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，韩国每日三倍做多的最高价格是1279.70。在11.65 - 1279.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪韩国每日三倍做多的绩效。

韩国每日三倍做多股票的最低价格是多少？

韩国每日三倍做多（KORU）的最低价格为11.65。将其与当前的17.66和11.65 - 1279.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KORU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KORU股票是什么时候拆分的？

韩国每日三倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.41和-96.05%中可见。

日范围
17.20 18.10
年范围
11.65 1279.70
前一天收盘价
16.41
开盘价
17.61
卖价
17.66
买价
17.96
最低价
17.20
最高价
18.10
交易量
28.552 K
日变化
7.62%
月变化
19.73%
6个月变化
-96.72%
年变化
-96.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%