KLAG: Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF
今日KLAG汇率已更改7.77%。当日，交易品种以低点28.67和高点30.76进行交易。
关注Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
KLAG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票今天的定价为29.97。它在28.67 - 30.76范围内交易，昨天的收盘价为27.81，交易量达到114。KLAG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF目前的价值为29.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注85.80%和USD。实时查看图表以跟踪KLAG走势。
如何购买KLAG股票？
您可以以29.97的当前价格购买Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票。订单通常设置在29.97或30.27附近，而114和1.83%显示市场活动。立即关注KLAG的实时图表更新。
如何投资KLAG股票？
投资Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF需要考虑年度范围15.95 - 77.55和当前价格29.97。许多人在以29.97或30.27下订单之前，会比较25.14%和。实时查看KLAG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF的最高价格是77.55。在15.95 - 77.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF（KLAG）的最低价格为15.95。将其与当前的29.97和15.95 - 77.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KLAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KLAG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.81和85.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.81
- 开盘价
- 29.43
- 卖价
- 29.97
- 买价
- 30.27
- 最低价
- 28.67
- 最高价
- 30.76
- 交易量
- 114
- 日变化
- 7.77%
- 月变化
- 25.14%
- 6个月变化
- 32.55%
- 年变化
- 85.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%