KLAG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票今天的定价为29.97。它在28.67 - 30.76范围内交易，昨天的收盘价为27.81，交易量达到114。KLAG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF目前的价值为29.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注85.80%和USD。实时查看图表以跟踪KLAG走势。

如何购买KLAG股票？ 您可以以29.97的当前价格购买Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票。订单通常设置在29.97或30.27附近，而114和1.83%显示市场活动。立即关注KLAG的实时图表更新。

如何投资KLAG股票？ 投资Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF需要考虑年度范围15.95 - 77.55和当前价格29.97。许多人在以29.97或30.27下订单之前，会比较25.14%和。实时查看KLAG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF的最高价格是77.55。在15.95 - 77.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF（KLAG）的最低价格为15.95。将其与当前的29.97和15.95 - 77.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KLAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。