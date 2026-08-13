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KLAG: Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF

29.97 USD 2.16 (7.77%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KLAG汇率已更改7.77%。当日，交易品种以低点28.67和高点30.76进行交易。

关注Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KLAG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票今天的定价为29.97。它在28.67 - 30.76范围内交易，昨天的收盘价为27.81，交易量达到114。KLAG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF目前的价值为29.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注85.80%和USD。实时查看图表以跟踪KLAG走势。

如何购买KLAG股票？

您可以以29.97的当前价格购买Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票。订单通常设置在29.97或30.27附近，而114和1.83%显示市场活动。立即关注KLAG的实时图表更新。

如何投资KLAG股票？

投资Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF需要考虑年度范围15.95 - 77.55和当前价格29.97。许多人在以29.97或30.27下订单之前，会比较25.14%和。实时查看KLAG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF的最高价格是77.55。在15.95 - 77.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF（KLAG）的最低价格为15.95。将其与当前的29.97和15.95 - 77.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KLAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KLAG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.81和85.80%中可见。

日范围
28.67 30.76
年范围
15.95 77.55
前一天收盘价
27.81
开盘价
29.43
卖价
29.97
买价
30.27
最低价
28.67
最高价
30.76
交易量
114
日变化
7.77%
月变化
25.14%
6个月变化
32.55%
年变化
85.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%