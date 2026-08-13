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KJD: Kraneshares 2x Long JD Daily ETF

21.13 USD 2.22 (9.51%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KJD汇率已更改-9.51%。当日，交易品种以低点21.13和高点21.33进行交易。

关注Kraneshares 2x Long JD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KJD股票今天的价格是多少？

Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票今天的定价为21.13。它在21.13 - 21.33范围内交易，昨天的收盘价为23.35，交易量达到7。KJD的实时价格图表显示了这些更新。

Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票是否支付股息？

Kraneshares 2x Long JD Daily ETF目前的价值为21.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.01%和USD。实时查看图表以跟踪KJD走势。

如何购买KJD股票？

您可以以21.13的当前价格购买Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票。订单通常设置在21.13或21.43附近，而7和-0.94%显示市场活动。立即关注KJD的实时图表更新。

如何投资KJD股票？

投资Kraneshares 2x Long JD Daily ETF需要考虑年度范围13.18 - 28.34和当前价格21.13。许多人在以21.13或21.43下订单之前，会比较-8.69%和。实时查看KJD价格图表，了解每日变化。

Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Kraneshares 2x Long JD Daily ETF的最高价格是28.34。在13.18 - 28.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kraneshares 2x Long JD Daily ETF的绩效。

Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票的最低价格是多少？

Kraneshares 2x Long JD Daily ETF（KJD）的最低价格为13.18。将其与当前的21.13和13.18 - 28.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KJD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KJD股票是什么时候拆分的？

Kraneshares 2x Long JD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.35和-18.01%中可见。

日范围
21.13 21.33
年范围
13.18 28.34
前一天收盘价
23.35
开盘价
21.33
卖价
21.13
买价
21.43
最低价
21.13
最高价
21.33
交易量
7
日变化
-9.51%
月变化
-8.69%
6个月变化
43.06%
年变化
-18.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%