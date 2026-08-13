KJD: Kraneshares 2x Long JD Daily ETF
今日KJD汇率已更改-9.51%。当日，交易品种以低点21.13和高点21.33进行交易。
关注Kraneshares 2x Long JD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KJD股票今天的价格是多少？
Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票今天的定价为21.13。它在21.13 - 21.33范围内交易，昨天的收盘价为23.35，交易量达到7。KJD的实时价格图表显示了这些更新。
Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票是否支付股息？
Kraneshares 2x Long JD Daily ETF目前的价值为21.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.01%和USD。实时查看图表以跟踪KJD走势。
如何购买KJD股票？
您可以以21.13的当前价格购买Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票。订单通常设置在21.13或21.43附近，而7和-0.94%显示市场活动。立即关注KJD的实时图表更新。
如何投资KJD股票？
投资Kraneshares 2x Long JD Daily ETF需要考虑年度范围13.18 - 28.34和当前价格21.13。许多人在以21.13或21.43下订单之前，会比较-8.69%和。实时查看KJD价格图表，了解每日变化。
Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Kraneshares 2x Long JD Daily ETF的最高价格是28.34。在13.18 - 28.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kraneshares 2x Long JD Daily ETF的绩效。
Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票的最低价格是多少？
Kraneshares 2x Long JD Daily ETF（KJD）的最低价格为13.18。将其与当前的21.13和13.18 - 28.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KJD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KJD股票是什么时候拆分的？
Kraneshares 2x Long JD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.35和-18.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.35
- 开盘价
- 21.33
- 卖价
- 21.13
- 买价
- 21.43
- 最低价
- 21.13
- 最高价
- 21.33
- 交易量
- 7
- 日变化
- -9.51%
- 月变化
- -8.69%
- 6个月变化
- 43.06%
- 年变化
- -18.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%