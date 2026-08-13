KJD股票今天的价格是多少？ Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票今天的定价为21.13。它在21.13 - 21.33范围内交易，昨天的收盘价为23.35，交易量达到7。KJD的实时价格图表显示了这些更新。

Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票是否支付股息？ Kraneshares 2x Long JD Daily ETF目前的价值为21.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.01%和USD。实时查看图表以跟踪KJD走势。

如何购买KJD股票？ 您可以以21.13的当前价格购买Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票。订单通常设置在21.13或21.43附近，而7和-0.94%显示市场活动。立即关注KJD的实时图表更新。

如何投资KJD股票？ 投资Kraneshares 2x Long JD Daily ETF需要考虑年度范围13.18 - 28.34和当前价格21.13。许多人在以21.13或21.43下订单之前，会比较-8.69%和。实时查看KJD价格图表，了解每日变化。

Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Kraneshares 2x Long JD Daily ETF的最高价格是28.34。在13.18 - 28.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kraneshares 2x Long JD Daily ETF的绩效。

Kraneshares 2x Long JD Daily ETF股票的最低价格是多少？ Kraneshares 2x Long JD Daily ETF（KJD）的最低价格为13.18。将其与当前的21.13和13.18 - 28.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KJD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。