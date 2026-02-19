KEMX: KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
今日KEMX汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点49.11和高点49.58进行交易。
关注KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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KEMX新闻
常见问题解答
KEMX股票今天的价格是多少？
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票今天的定价为49.29。它在49.11 - 49.58范围内交易，昨天的收盘价为49.08，交易量达到25。KEMX的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票是否支付股息？
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF目前的价值为49.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注52.27%和USD。实时查看图表以跟踪KEMX走势。
如何购买KEMX股票？
您可以以49.29的当前价格购买KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票。订单通常设置在49.29或49.59附近，而25和-0.32%显示市场活动。立即关注KEMX的实时图表更新。
如何投资KEMX股票？
投资KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF需要考虑年度范围32.30 - 54.91和当前价格49.29。许多人在以49.29或49.59下订单之前，会比较3.07%和。实时查看KEMX价格图表，了解每日变化。
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF的最高价格是54.91。在32.30 - 54.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF的绩效。
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF（KEMX）的最低价格为32.30。将其与当前的49.29和32.30 - 54.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KEMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KEMX股票是什么时候拆分的？
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.08和52.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.08
- 开盘价
- 49.45
- 卖价
- 49.29
- 买价
- 49.59
- 最低价
- 49.11
- 最高价
- 49.58
- 交易量
- 25
- 日变化
- 0.43%
- 月变化
- 3.07%
- 6个月变化
- 10.42%
- 年变化
- 52.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%