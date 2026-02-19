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KEMX: KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

49.29 USD 0.21 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KEMX汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点49.11和高点49.58进行交易。

关注KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KEMX新闻

常见问题解答

KEMX股票今天的价格是多少？

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票今天的定价为49.29。它在49.11 - 49.58范围内交易，昨天的收盘价为49.08，交易量达到25。KEMX的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票是否支付股息？

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF目前的价值为49.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注52.27%和USD。实时查看图表以跟踪KEMX走势。

如何购买KEMX股票？

您可以以49.29的当前价格购买KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票。订单通常设置在49.29或49.59附近，而25和-0.32%显示市场活动。立即关注KEMX的实时图表更新。

如何投资KEMX股票？

投资KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF需要考虑年度范围32.30 - 54.91和当前价格49.29。许多人在以49.29或49.59下订单之前，会比较3.07%和。实时查看KEMX价格图表，了解每日变化。

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF的最高价格是54.91。在32.30 - 54.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF的绩效。

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF（KEMX）的最低价格为32.30。将其与当前的49.29和32.30 - 54.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KEMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KEMX股票是什么时候拆分的？

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.08和52.27%中可见。

日范围
49.11 49.58
年范围
32.30 54.91
前一天收盘价
49.08
开盘价
49.45
卖价
49.29
买价
49.59
最低价
49.11
最高价
49.58
交易量
25
日变化
0.43%
月变化
3.07%
6个月变化
10.42%
年变化
52.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%