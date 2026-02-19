KEMX股票今天的价格是多少？ KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票今天的定价为49.29。它在49.11 - 49.58范围内交易，昨天的收盘价为49.08，交易量达到25。KEMX的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票是否支付股息？ KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF目前的价值为49.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注52.27%和USD。实时查看图表以跟踪KEMX走势。

如何购买KEMX股票？ 您可以以49.29的当前价格购买KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票。订单通常设置在49.29或49.59附近，而25和-0.32%显示市场活动。立即关注KEMX的实时图表更新。

如何投资KEMX股票？ 投资KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF需要考虑年度范围32.30 - 54.91和当前价格49.29。许多人在以49.29或49.59下订单之前，会比较3.07%和。实时查看KEMX价格图表，了解每日变化。

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF的最高价格是54.91。在32.30 - 54.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF的绩效。

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF股票的最低价格是多少？ KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF（KEMX）的最低价格为32.30。将其与当前的49.29和32.30 - 54.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KEMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。