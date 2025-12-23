KEMQ: KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
今日KEMQ汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点26.41和高点26.52进行交易。
关注KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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KEMQ新闻
常见问题解答
KEMQ股票今天的价格是多少？
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF股票今天的定价为26.49。它在26.41 - 26.52范围内交易，昨天的收盘价为26.40，交易量达到10。KEMQ的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF股票是否支付股息？
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF目前的价值为26.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.48%和USD。实时查看图表以跟踪KEMQ走势。
如何购买KEMQ股票？
您可以以26.49的当前价格购买KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF股票。订单通常设置在26.49或26.79附近，而10和0.30%显示市场活动。立即关注KEMQ的实时图表更新。
如何投资KEMQ股票？
投资KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF需要考虑年度范围21.79 - 28.47和当前价格26.49。许多人在以26.49或26.79下订单之前，会比较4.05%和。实时查看KEMQ价格图表，了解每日变化。
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF的最高价格是28.47。在21.79 - 28.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF的绩效。
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF（KEMQ）的最低价格为21.79。将其与当前的26.49和21.79 - 28.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KEMQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KEMQ股票是什么时候拆分的？
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.40和14.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.40
- 开盘价
- 26.41
- 卖价
- 26.49
- 买价
- 26.79
- 最低价
- 26.41
- 最高价
- 26.52
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- 4.05%
- 6个月变化
- 7.12%
- 年变化
- 14.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%