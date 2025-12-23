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KEMQ: KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

26.49 USD 0.09 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KEMQ汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点26.41和高点26.52进行交易。

关注KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KEMQ新闻

常见问题解答

KEMQ股票今天的价格是多少？

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF股票今天的定价为26.49。它在26.41 - 26.52范围内交易，昨天的收盘价为26.40，交易量达到10。KEMQ的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF股票是否支付股息？

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF目前的价值为26.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.48%和USD。实时查看图表以跟踪KEMQ走势。

如何购买KEMQ股票？

您可以以26.49的当前价格购买KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF股票。订单通常设置在26.49或26.79附近，而10和0.30%显示市场活动。立即关注KEMQ的实时图表更新。

如何投资KEMQ股票？

投资KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF需要考虑年度范围21.79 - 28.47和当前价格26.49。许多人在以26.49或26.79下订单之前，会比较4.05%和。实时查看KEMQ价格图表，了解每日变化。

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF的最高价格是28.47。在21.79 - 28.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF的绩效。

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF（KEMQ）的最低价格为21.79。将其与当前的26.49和21.79 - 28.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KEMQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KEMQ股票是什么时候拆分的？

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.40和14.48%中可见。

日范围
26.41 26.52
年范围
21.79 28.47
前一天收盘价
26.40
开盘价
26.41
卖价
26.49
买价
26.79
最低价
26.41
最高价
26.52
交易量
10
日变化
0.34%
月变化
4.05%
6个月变化
7.12%
年变化
14.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%