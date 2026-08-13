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KBDU: KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF

16.36 USD 0.98 (5.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KBDU汇率已更改-5.65%。当日，交易品种以低点16.36和高点16.36进行交易。

关注KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KBDU股票今天的价格是多少？

KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票今天的定价为16.36。它在16.36 - 16.36范围内交易，昨天的收盘价为17.34，交易量达到1。KBDU的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票是否支付股息？

KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF目前的价值为16.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-36.24%和USD。实时查看图表以跟踪KBDU走势。

如何购买KBDU股票？

您可以以16.36的当前价格购买KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票。订单通常设置在16.36或16.66附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KBDU的实时图表更新。

如何投资KBDU股票？

投资KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF需要考虑年度范围16.30 - 46.98和当前价格16.36。许多人在以16.36或16.66下订单之前，会比较-10.06%和。实时查看KBDU价格图表，了解每日变化。

KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF的最高价格是46.98。在16.30 - 46.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF的绩效。

KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF（KBDU）的最低价格为16.30。将其与当前的16.36和16.30 - 46.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KBDU股票是什么时候拆分的？

KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.34和-36.24%中可见。

日范围
16.36 16.36
年范围
16.30 46.98
前一天收盘价
17.34
开盘价
16.36
卖价
16.36
买价
16.66
最低价
16.36
最高价
16.36
交易量
1
日变化
-5.65%
月变化
-10.06%
6个月变化
-36.24%
年变化
-36.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%