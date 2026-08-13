KBDU股票今天的价格是多少？ KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票今天的定价为16.36。它在16.36 - 16.36范围内交易，昨天的收盘价为17.34，交易量达到1。KBDU的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票是否支付股息？ KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF目前的价值为16.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-36.24%和USD。实时查看图表以跟踪KBDU走势。

如何购买KBDU股票？ 您可以以16.36的当前价格购买KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票。订单通常设置在16.36或16.66附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KBDU的实时图表更新。

如何投资KBDU股票？ 投资KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF需要考虑年度范围16.30 - 46.98和当前价格16.36。许多人在以16.36或16.66下订单之前，会比较-10.06%和。实时查看KBDU价格图表，了解每日变化。

KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF的最高价格是46.98。在16.30 - 46.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF的绩效。

KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票的最低价格是多少？ KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF（KBDU）的最低价格为16.30。将其与当前的16.36和16.30 - 46.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。