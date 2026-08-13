KBDU: KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF
今日KBDU汇率已更改-5.65%。当日，交易品种以低点16.36和高点16.36进行交易。
关注KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KBDU股票今天的价格是多少？
KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票今天的定价为16.36。它在16.36 - 16.36范围内交易，昨天的收盘价为17.34，交易量达到1。KBDU的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票是否支付股息？
KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF目前的价值为16.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-36.24%和USD。实时查看图表以跟踪KBDU走势。
如何购买KBDU股票？
您可以以16.36的当前价格购买KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票。订单通常设置在16.36或16.66附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KBDU的实时图表更新。
如何投资KBDU股票？
投资KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF需要考虑年度范围16.30 - 46.98和当前价格16.36。许多人在以16.36或16.66下订单之前，会比较-10.06%和。实时查看KBDU价格图表，了解每日变化。
KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF的最高价格是46.98。在16.30 - 46.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF的绩效。
KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF（KBDU）的最低价格为16.30。将其与当前的16.36和16.30 - 46.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KBDU股票是什么时候拆分的？
KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.34和-36.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.34
- 开盘价
- 16.36
- 卖价
- 16.36
- 买价
- 16.66
- 最低价
- 16.36
- 最高价
- 16.36
- 交易量
- 1
- 日变化
- -5.65%
- 月变化
- -10.06%
- 6个月变化
- -36.24%
- 年变化
- -36.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%