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JULW: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

41.41 USD 0.07 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JULW汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点41.39和高点41.46进行交易。

关注AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JULW新闻

常见问题解答

JULW股票今天的价格是多少？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF股票今天的定价为41.41。它在41.39 - 41.46范围内交易，昨天的收盘价为41.48，交易量达到11。JULW的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF股票是否支付股息？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF目前的价值为41.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.30%和USD。实时查看图表以跟踪JULW走势。

如何购买JULW股票？

您可以以41.41的当前价格购买AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF股票。订单通常设置在41.41或41.71附近，而11和-0.12%显示市场活动。立即关注JULW的实时图表更新。

如何投资JULW股票？

投资AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF需要考虑年度范围38.26 - 41.52和当前价格41.41。许多人在以41.41或41.71下订单之前，会比较1.05%和。实时查看JULW价格图表，了解每日变化。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF的最高价格是41.52。在38.26 - 41.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF的绩效。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF（JULW）的最低价格为38.26。将其与当前的41.41和38.26 - 41.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JULW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JULW股票是什么时候拆分的？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.48和5.30%中可见。

日范围
41.39 41.46
年范围
38.26 41.52
前一天收盘价
41.48
开盘价
41.46
卖价
41.41
买价
41.71
最低价
41.39
最高价
41.46
交易量
11
日变化
-0.17%
月变化
1.05%
6个月变化
5.34%
年变化
5.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%