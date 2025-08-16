JULW: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
今日JULW汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点41.39和高点41.46进行交易。
关注AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
JULW股票今天的价格是多少？
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF股票今天的定价为41.41。它在41.39 - 41.46范围内交易，昨天的收盘价为41.48，交易量达到11。JULW的实时价格图表显示了这些更新。
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF股票是否支付股息？
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF目前的价值为41.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.30%和USD。实时查看图表以跟踪JULW走势。
如何购买JULW股票？
您可以以41.41的当前价格购买AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF股票。订单通常设置在41.41或41.71附近，而11和-0.12%显示市场活动。立即关注JULW的实时图表更新。
如何投资JULW股票？
投资AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF需要考虑年度范围38.26 - 41.52和当前价格41.41。许多人在以41.41或41.71下订单之前，会比较1.05%和。实时查看JULW价格图表，了解每日变化。
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF的最高价格是41.52。在38.26 - 41.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF的绩效。
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF股票的最低价格是多少？
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF（JULW）的最低价格为38.26。将其与当前的41.41和38.26 - 41.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JULW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JULW股票是什么时候拆分的？
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.48和5.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.48
- 开盘价
- 41.46
- 卖价
- 41.41
- 买价
- 41.71
- 最低价
- 41.39
- 最高价
- 41.46
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 1.05%
- 6个月变化
- 5.34%
- 年变化
- 5.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%