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JULT: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

48.86 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JULT汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点48.86和高点48.86进行交易。

关注AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JULT新闻

常见问题解答

JULT股票今天的价格是多少？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF股票今天的定价为48.86。它在48.86 - 48.86范围内交易，昨天的收盘价为48.88，交易量达到1。JULT的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF股票是否支付股息？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF目前的价值为48.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.50%和USD。实时查看图表以跟踪JULT走势。

如何购买JULT股票？

您可以以48.86的当前价格购买AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF股票。订单通常设置在48.86或49.16附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注JULT的实时图表更新。

如何投资JULT股票？

投资AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF需要考虑年度范围43.06 - 48.95和当前价格48.86。许多人在以48.86或49.16下订单之前，会比较1.33%和。实时查看JULT价格图表，了解每日变化。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF的最高价格是48.95。在43.06 - 48.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF的绩效。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF（JULT）的最低价格为43.06。将其与当前的48.86和43.06 - 48.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JULT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JULT股票是什么时候拆分的？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.88和8.50%中可见。

日范围
48.86 48.86
年范围
43.06 48.95
前一天收盘价
48.88
开盘价
48.86
卖价
48.86
买价
49.16
最低价
48.86
最高价
48.86
交易量
1
日变化
-0.04%
月变化
1.33%
6个月变化
8.51%
年变化
8.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%