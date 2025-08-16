JULT: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
今日JULT汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点48.86和高点48.86进行交易。
关注AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
JULT股票今天的价格是多少？
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF股票今天的定价为48.86。它在48.86 - 48.86范围内交易，昨天的收盘价为48.88，交易量达到1。JULT的实时价格图表显示了这些更新。
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF股票是否支付股息？
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF目前的价值为48.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.50%和USD。实时查看图表以跟踪JULT走势。
如何购买JULT股票？
您可以以48.86的当前价格购买AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF股票。订单通常设置在48.86或49.16附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注JULT的实时图表更新。
如何投资JULT股票？
投资AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF需要考虑年度范围43.06 - 48.95和当前价格48.86。许多人在以48.86或49.16下订单之前，会比较1.33%和。实时查看JULT价格图表，了解每日变化。
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF的最高价格是48.95。在43.06 - 48.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF的绩效。
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF股票的最低价格是多少？
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF（JULT）的最低价格为43.06。将其与当前的48.86和43.06 - 48.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JULT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JULT股票是什么时候拆分的？
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.88和8.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.88
- 开盘价
- 48.86
- 卖价
- 48.86
- 买价
- 49.16
- 最低价
- 48.86
- 最高价
- 48.86
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 1.33%
- 6个月变化
- 8.51%
- 年变化
- 8.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%