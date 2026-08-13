JSCP股票今天的价格是多少？ JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票今天的定价为46.85。它在46.80 - 46.89范围内交易，昨天的收盘价为46.81，交易量达到165。JSCP的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票是否支付股息？ JPMorgan Short Duration Core Plus ETF目前的价值为46.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.14%和USD。实时查看图表以跟踪JSCP走势。

如何购买JSCP股票？ 您可以以46.85的当前价格购买JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票。订单通常设置在46.85或47.15附近，而165和-0.02%显示市场活动。立即关注JSCP的实时图表更新。

如何投资JSCP股票？ 投资JPMorgan Short Duration Core Plus ETF需要考虑年度范围46.76 - 47.87和当前价格46.85。许多人在以46.85或47.15下订单之前，会比较0.15%和。实时查看JSCP价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，JPMorgan Short Duration Core Plus ETF的最高价格是47.87。在46.76 - 47.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Short Duration Core Plus ETF的绩效。

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票的最低价格是多少？ JPMorgan Short Duration Core Plus ETF（JSCP）的最低价格为46.76。将其与当前的46.85和46.76 - 47.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JSCP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。