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JSCP: JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

46.85 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JSCP汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点46.80和高点46.89进行交易。

关注JPMorgan Short Duration Core Plus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JSCP股票今天的价格是多少？

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票今天的定价为46.85。它在46.80 - 46.89范围内交易，昨天的收盘价为46.81，交易量达到165。JSCP的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF目前的价值为46.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.14%和USD。实时查看图表以跟踪JSCP走势。

如何购买JSCP股票？

您可以以46.85的当前价格购买JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票。订单通常设置在46.85或47.15附近，而165和-0.02%显示市场活动。立即关注JSCP的实时图表更新。

如何投资JSCP股票？

投资JPMorgan Short Duration Core Plus ETF需要考虑年度范围46.76 - 47.87和当前价格46.85。许多人在以46.85或47.15下订单之前，会比较0.15%和。实时查看JSCP价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Short Duration Core Plus ETF的最高价格是47.87。在46.76 - 47.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Short Duration Core Plus ETF的绩效。

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF（JSCP）的最低价格为46.76。将其与当前的46.85和46.76 - 47.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JSCP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JSCP股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.81和-1.14%中可见。

日范围
46.80 46.89
年范围
46.76 47.87
前一天收盘价
46.81
开盘价
46.86
卖价
46.85
买价
47.15
最低价
46.80
最高价
46.89
交易量
165
日变化
0.09%
月变化
0.15%
6个月变化
-1.51%
年变化
-1.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%