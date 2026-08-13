JSCP: JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
今日JSCP汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点46.80和高点46.89进行交易。
关注JPMorgan Short Duration Core Plus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JSCP股票今天的价格是多少？
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票今天的定价为46.85。它在46.80 - 46.89范围内交易，昨天的收盘价为46.81，交易量达到165。JSCP的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票是否支付股息？
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF目前的价值为46.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.14%和USD。实时查看图表以跟踪JSCP走势。
如何购买JSCP股票？
您可以以46.85的当前价格购买JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票。订单通常设置在46.85或47.15附近，而165和-0.02%显示市场活动。立即关注JSCP的实时图表更新。
如何投资JSCP股票？
投资JPMorgan Short Duration Core Plus ETF需要考虑年度范围46.76 - 47.87和当前价格46.85。许多人在以46.85或47.15下订单之前，会比较0.15%和。实时查看JSCP价格图表，了解每日变化。
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan Short Duration Core Plus ETF的最高价格是47.87。在46.76 - 47.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Short Duration Core Plus ETF的绩效。
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF（JSCP）的最低价格为46.76。将其与当前的46.85和46.76 - 47.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JSCP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JSCP股票是什么时候拆分的？
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.81和-1.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.81
- 开盘价
- 46.86
- 卖价
- 46.85
- 买价
- 47.15
- 最低价
- 46.80
- 最高价
- 46.89
- 交易量
- 165
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 0.15%
- 6个月变化
- -1.51%
- 年变化
- -1.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%