JNUG: Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF
今日JNUG汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点165.09和高点171.64进行交易。
关注Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JNUG新闻
- UGL: Benefits And Risks Of The 2X Leveraged Gold ETF (NYSEARCA:UGL)
- The Prospects For The Leveraged JNUG ETF In 2026 (NYSEARCA:JNUG)
- JNUG: A Primer On The Structure And Suitability Of This Leveraged ETF (NYSEARCA:JNUG)
- NUGT: A Primer On The Structure And Suitability Of This 2x Leveraged ETF (NUGT)
- JNUG: Fed Independence Debate A Trading Factor For Gold
- Leveraged ETF Areas of Last Week That Are Up At least 15%
常见问题解答
JNUG股票今天的价格是多少？
Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票今天的定价为168.95。它在165.09 - 171.64范围内交易，昨天的收盘价为169.68，交易量达到274。JNUG的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票是否支付股息？
Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF目前的价值为168.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注48.91%和USD。实时查看图表以跟踪JNUG走势。
如何购买JNUG股票？
您可以以168.95的当前价格购买Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票。订单通常设置在168.95或169.25附近，而274和0.23%显示市场活动。立即关注JNUG的实时图表更新。
如何投资JNUG股票？
投资Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF需要考虑年度范围99.42 - 363.54和当前价格168.95。许多人在以168.95或169.25下订单之前，会比较52.45%和。实时查看JNUG价格图表，了解每日变化。
Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF的最高价格是363.54。在99.42 - 363.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF的绩效。
Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票的最低价格是多少？
Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF（JNUG）的最低价格为99.42。将其与当前的168.95和99.42 - 363.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JNUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JNUG股票是什么时候拆分的？
Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、169.68和48.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 169.68
- 开盘价
- 168.56
- 卖价
- 168.95
- 买价
- 169.25
- 最低价
- 165.09
- 最高价
- 171.64
- 交易量
- 274
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 52.45%
- 6个月变化
- -53.07%
- 年变化
- 48.91%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%