JNUG股票今天的价格是多少？ Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票今天的定价为168.95。它在165.09 - 171.64范围内交易，昨天的收盘价为169.68，交易量达到274。JNUG的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票是否支付股息？ Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF目前的价值为168.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注48.91%和USD。实时查看图表以跟踪JNUG走势。

如何购买JNUG股票？ 您可以以168.95的当前价格购买Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票。订单通常设置在168.95或169.25附近，而274和0.23%显示市场活动。立即关注JNUG的实时图表更新。

如何投资JNUG股票？ 投资Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF需要考虑年度范围99.42 - 363.54和当前价格168.95。许多人在以168.95或169.25下订单之前，会比较52.45%和。实时查看JNUG价格图表，了解每日变化。

Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF的最高价格是363.54。在99.42 - 363.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF的绩效。

Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票的最低价格是多少？ Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF（JNUG）的最低价格为99.42。将其与当前的168.95和99.42 - 363.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JNUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。