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JNUG: Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF

168.95 USD 0.73 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JNUG汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点165.09和高点171.64进行交易。

关注Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JNUG新闻

常见问题解答

JNUG股票今天的价格是多少？

Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票今天的定价为168.95。它在165.09 - 171.64范围内交易，昨天的收盘价为169.68，交易量达到274。JNUG的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票是否支付股息？

Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF目前的价值为168.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注48.91%和USD。实时查看图表以跟踪JNUG走势。

如何购买JNUG股票？

您可以以168.95的当前价格购买Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票。订单通常设置在168.95或169.25附近，而274和0.23%显示市场活动。立即关注JNUG的实时图表更新。

如何投资JNUG股票？

投资Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF需要考虑年度范围99.42 - 363.54和当前价格168.95。许多人在以168.95或169.25下订单之前，会比较52.45%和。实时查看JNUG价格图表，了解每日变化。

Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF的最高价格是363.54。在99.42 - 363.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF的绩效。

Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF股票的最低价格是多少？

Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF（JNUG）的最低价格为99.42。将其与当前的168.95和99.42 - 363.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JNUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JNUG股票是什么时候拆分的？

Direxion三倍做多小型金矿股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、169.68和48.91%中可见。

日范围
165.09 171.64
年范围
99.42 363.54
前一天收盘价
169.68
开盘价
168.56
卖价
168.95
买价
169.25
最低价
165.09
最高价
171.64
交易量
274
日变化
-0.43%
月变化
52.45%
6个月变化
-53.07%
年变化
48.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%