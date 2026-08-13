JHCP: John Hancock Core Plus Bond ETF
今日JHCP汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.75和高点24.78进行交易。
关注John Hancock Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JHCP股票今天的价格是多少？
John Hancock Core Plus Bond ETF股票今天的定价为24.77。它在24.75 - 24.78范围内交易，昨天的收盘价为24.77，交易量达到169。JHCP的实时价格图表显示了这些更新。
John Hancock Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？
John Hancock Core Plus Bond ETF目前的价值为24.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.43%和USD。实时查看图表以跟踪JHCP走势。
如何购买JHCP股票？
您可以以24.77的当前价格购买John Hancock Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在24.77或25.07附近，而169和0.08%显示市场活动。立即关注JHCP的实时图表更新。
如何投资JHCP股票？
投资John Hancock Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围24.64 - 25.79和当前价格24.77。许多人在以24.77或25.07下订单之前，会比较0.24%和。实时查看JHCP价格图表，了解每日变化。
John Hancock Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，John Hancock Core Plus Bond ETF的最高价格是25.79。在24.64 - 25.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Core Plus Bond ETF的绩效。
John Hancock Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？
John Hancock Core Plus Bond ETF（JHCP）的最低价格为24.64。将其与当前的24.77和24.64 - 25.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHCP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JHCP股票是什么时候拆分的？
John Hancock Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.77和-3.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.77
- 开盘价
- 24.75
- 卖价
- 24.77
- 买价
- 25.07
- 最低价
- 24.75
- 最高价
- 24.78
- 交易量
- 169
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.24%
- 6个月变化
- -3.51%
- 年变化
- -3.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%